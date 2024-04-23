Через две недели состоится конференция Тартуского округа Центристской партии, на которой будет избран председатель отделения. В настоящее время эту должность занимает Яан Тоотс, но у него есть конкурент, имеющий сторонников.
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У Яана Тоотса в Тарту появился конкурент
Прошлой осенью Яан Тоотс также стал мэром Нарвы и видно, что большую часть времени и сил уходит на управление приграничным городом, а в университетский город он приезжает редко. «Работы много, в Тарту приезжаю только по выходным», - признался Тоотс.