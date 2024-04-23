Более 200 000 евро: новая власть Таллинна хочет выплатить солидные компенсации своим предшественникам

Согласно проекту распоряжения, которое городская управа планирует обсудить на заседании в среду, бывшему мэру Таллинна Михаилу Кылварту, а также его экс-заместителям Бетине Бешкиной, Владимиру Свету, Тийту Терику и Йоозепу Вимму будут выплачены компенсации в размере трех зарплат в связи с прекращением их должностных полномочий. Кылварт получит 24 678,21 евро, бывшие вице-мэры - по 23 267,10 евро.