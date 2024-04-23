Новая городская управа Таллинна намерена выплатить компенсации бывшим членам мэрии и экс-районным старейшинам на общую сумму свыше 200 000 евро. Также компенсации получат бывшие работники бюро мэра столицы, пишет Rus.ERR.
Более 200 000 евро: новая власть Таллинна хочет выплатить солидные компенсации своим предшественникам
Согласно проекту распоряжения, которое городская управа планирует обсудить на заседании в среду, бывшему мэру Таллинна Михаилу Кылварту, а также его экс-заместителям Бетине Бешкиной, Владимиру Свету, Тийту Терику и Йоозепу Вимму будут выплачены компенсации в размере трех зарплат в связи с прекращением их должностных полномочий. Кылварт получит 24 678,21 евро, бывшие вице-мэры - по 23 267,10 евро.
Возможность выплаты им компенсаций предусмотрена Законом об организации местных самоуправлений, хотя она и не является обязательной.