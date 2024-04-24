Сегодня утром в Тарту загорелся автомобиль BMW. Спасатели успешно потушили огонь, однако владелец машины до сих пор не найден.
В Тарту не могут найти владельца загоревшегося BMW
Перевод: Павел Соболев
24 апреля в 8.18 поступило сообщение о том, что на улице Яама в Тарту дымится припаркованный автомобиль BMW. Когда туда приехали спасатели, из багажника автомобиля валил густой дым.
Спасатели открыли багажник с помощью гидравлических инструментов, чтобы получить доступ к огню, и потушили пламя первичными средствами.
Владельца автомобиля пока найти не удалось. Информацию о происшествии спасатели передали в полицию.