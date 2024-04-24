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В Тарту не могут найти владельца загоревшегося BMW

Йенс Раавик
, журналист
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Автомобиль Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Автомобиль Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Сегодня утром в Тарту загорелся автомобиль BMW. Спасатели успешно потушили огонь, однако владелец машины до сих пор не найден.

Перевод: Павел Соболев

24 апреля в 8.18 поступило сообщение о том, что на улице Яама в Тарту дымится припаркованный автомобиль BMW. Когда туда приехали спасатели, из багажника автомобиля валил густой дым.

Спасатели открыли багажник с помощью гидравлических инструментов, чтобы получить доступ к огню, и потушили пламя первичными средствами.

Владельца автомобиля пока найти не удалось. Информацию о происшествии спасатели передали в полицию.

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