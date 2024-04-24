Схема движения ⟩ Майский забег осложнит дорожное движение в Таллинне

Вице-мэр Кристьян Ярван подчеркнул, что это крупнейшее в Эстонии соревнование среди женщин занимает важное место в спортивном календаре столицы, и Таллинн всячески поспособствует его успешному проведению.

Во время соревнований в субботу, 18 мая, с 12:30 до 14:30 остановки автобусных маршрутов номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 на Пирита теэ по направлению из города будут располагаться на временном месте; поскольку участок Козе теэ между Пирита и Румму теэ будет закрыт, изменятся маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях. Во время забега автобусы вышеперечисленных маршрутов будут ходить по свободному графику.

За три рабочих дня до начала мероприятия на Нарвском шоссе и Пирита теэ, на перекрестках Козе теэ и Вабаыхукооли теэ, а также Пирита теэ и Клоостриметса теэ будут установлены инфотабло с указанием деталей изменений в организации дорожного движения. До начала забега информацию об изменениях в работе общественного транспорта организатор установит в том числе на остановках общественного транспорта.

Схема движения автобусного маршрута номер 5. Фото: Tallinna linnavalitsus

Схема движения автобусного маршрута номер 6. Фото: Tallinna linnavalitsus