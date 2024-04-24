Полиция просит помощи в поисках пропавшей 14-летней Кристель-Катрийн

Она может передвигаться в центре Пярну, в районе торговых центров Port-Artur и Pärnu Keskus, у центрального автовокзала и в непосредственной близости от тропы Яансона возле реки Пярну. Девочка и раньше сбегала подобным образом.

Рост Кристель-Катрийн примерно 155 см, у нее среднее телосложение. У нее светлые волосы до плеч. Когда она ушла из дома, на ней была надета темно-синяя куртка Helly Hansen, черные спортивные штаны и белые кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел девочку или знает ее местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.