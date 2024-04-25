Арестованный вчера заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов был доставлен в суд в военной форме и первоначально взят под стражу на два месяца. В российских СМИ стали распространяться утверждения, что на самом деле Иванова подозревают в госизмене, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс в своем сегодняшнем обзоре войны.
Эксперт по безопасности ⟩ Происходящее в Кремле указывает на то, что кто-то хочет заменить Путина
Перевод: Ольга Лебедева
В прессе ссылались на источники в ФСБ. Однако не столь проправительственные российские источники утверждают, что это просто борьба между кланами в Кремле, направленная на перераспределение финансовых потоков.
Борьба за власть в Кремле
Это, безусловно, был близкий и важный человек для министра обороны Шойгу. Также можно с достаточной уверенностью утверждать, что ФСБ является одним из главных инициаторов этого дела. Однако в чем истинная причина столь радикальной реакции властей, пока остается загадкой. Вряд ли обвинение в государственной измене действительно имеет значение.
Также эту историю можно рассматривать как давление ФСБ на российскую армию в борьбе за доминирование. Но вряд ли Путин хочет избавиться от министра обороны или начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Тем более, что после мартовских выборов можно было бы внести изменения в правительство без особых оправданий. Учитывая произошедшее за последнее десятилетие, сложилось впечатление, что личность министра обороны очень важна для президента России. Ситуация может измениться, если лидер подумает, что его предали или вот-вот предадут.
Если сравнивать развитие систем власти прошлых столетий и настоящего времени, можно сказать, что существует логика, согласно которой кто-то пытается заменить российского лидера. Не исключено, что Путин пытается застраховаться от чего-то подобного. Также возможно, что арестованный нарушил действовавший в нынешней власти тайный воровской кодекс, в связи с чем его решили убрать силой и таким образом предупредить всех остальных.
Самый опасный сценарий для Путина реализуется, когда у государственных чиновников сложится впечатление, что началось перераспределение власти, но никто не будет понимать, кто есть кто в этой игре. Такая ситуация делает госструктуры пассивными и апатичными, что, безусловно, опасно в состоянии войны.
Байден подписал законопроект
Вчера Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе. Китай воздержался на этом заседании Совета Безопасности. Это естественная часть российской операции по оказанию влияния, основанной на ядерном шантаже.
Россия пытается уравновесить ослабление своих стратегических позиций в глобальном масштабе. Поколение нынешних российских лидеров начало свою карьеру, когда президент США Рейган запустил так называемую программу «звездных войн». В России укоренилось мнение, что это была чисто информационная операция, которую тогдашнее руководство Советского Союза приняло за правду и погрязло в непрекращающейся гонке вооружений.
Подобным образом нынешние российские лидеры пытаются использовать страхи и предрассудки в западном обществе, чтобы сохранить стратегическую инициативу в условиях дефицита стратегических ресурсов.
Вчера президент США Байден подписал законопроект о военной помощи Украине. Отдельная тема в СМИ - передача Украине ракет ATACMS. В американской прессе вчера также появилась официальная информация, что ракеты ATACMS стали поставлять в Украину еще в марте. Вполне вероятно, что эти ракеты уже были использованы при штурме 17 апреля аэродрома Джанкой в оккупированном Крыму. Если украинская армия получит в свое распоряжение хотя бы двести таких ракет, положение российской армии значительно изменится.
По словам советника по национальной безопасности США, Байден решил передать ATACMS после того, как Россия применила баллистические ракеты Северной Кореи в атаках на Украину. Однако, похоже, это еще и компенсация Украине за прекращение атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.
После подписания законопроекта президент США заявил, что военная помощь Украине начнет отправляться уже через несколько часов. Также была объявлена первая партия военной помощи на миллиард долларов. Решения Байдена последних дней были хорошо реализованы и существенно изменят стратегическую картину в пользу Украины, а также США. Будет удивительно, если Россия не попытается нанести крупный воздушный удар в течение следующих 24 часов.
Украинские атаки и ситуация на фронте
Вчера украинские СМИ опубликовали спутниковые фотографии порта Севастополь в оккупированном Крыму. На фотографиях видно, что там находятся в ремонте три больших десантных корабля. Эта новость также может быть частью мер давления со стороны Украины, которая готовит атаки на крымские объекты. Вряд ли Украина станет использовать дорогостоящие ракеты для атаки кораблей, находящихся в ремонте, но психологическое давление на российское командование таким образом, безусловно, будет оказано.
Вчерашние атаки Украины в Смоленской области затронули не нефтеперерабатывающий завод, как сообщалось изначально, а более крупные хранилища топлива. То же самое произошло в Воронежской области, где атаке подвергся не нефтеперерабатывающий завод, а хранилище топлива. Об атаке на металлургический завод в Липецкой области заявила Военная разведка Украины (ГУР).
Интенсивность ударов российской армии на фронтах остается, как и ожидалось, высокой. Активность ВВС России была чуть ниже, чем обычно в предыдущие месяцы.
- В районе Сватово и Северодонецка российские подразделения вновь стали пассивными в направлении Купянска. Атаки в направлении Лимана были очень интенсивными. Активными были также удары по поселку Белогоровка в направлении Сиверска. Российским войскам не удалось продвинуться в наступлении.
- В окрестностях Бахмута атаки российской армии были очень ожесточенными, но не имели успеха. В течение последних трех дней российская армия не проявляла особой активности в непосредственном штурме Часов Яра, но пыталась провести более крупные атаки к югу и северу от Бахмута.
- Российские атаки также были очень активными северо-западнее и западнее Авдеевки. Украинская армия не смогла вернуть утраченные позиции, а российским подразделениям удалось еще немного улучшить свои позиции.
- На юге идут привычные активные бои вокруг населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка, но продвинуться там российским войскам не удалось.
- На южном фронте российские подразделения бездействовали. На восточном берегу Днепра ежедневно совершается до четырех плановых атак небольших пехотных подразделений на украинские позиции в районе населенного пункта Крынки, но их нельзя назвать успешными.