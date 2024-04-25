Эксперт по безопасности ⟩ Происходящее в Кремле указывает на то, что кто-то хочет заменить Путина

Перевод: Ольга Лебедева

В прессе ссылались на источники в ФСБ. Однако не столь проправительственные российские источники утверждают, что это просто борьба между кланами в Кремле, направленная на перераспределение финансовых потоков.

Борьба за власть в Кремле

Это, безусловно, был близкий и важный человек для министра обороны Шойгу. Также можно с достаточной уверенностью утверждать, что ФСБ является одним из главных инициаторов этого дела. Однако в чем истинная причина столь радикальной реакции властей, пока остается загадкой. Вряд ли обвинение в государственной измене действительно имеет значение.

Также эту историю можно рассматривать как давление ФСБ на российскую армию в борьбе за доминирование. Но вряд ли Путин хочет избавиться от министра обороны или начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Тем более, что после мартовских выборов можно было бы внести изменения в правительство без особых оправданий. Учитывая произошедшее за последнее десятилетие, сложилось впечатление, что личность министра обороны очень важна для президента России. Ситуация может измениться, если лидер подумает, что его предали или вот-вот предадут.