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Жестко Автомобиль врезался в стеклянную витрину магазина

rus.postimees.ee
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Машина полиции. Снимок иллюстративный.
Машина полиции. Снимок иллюстративный. Фото: Taavi Sepp

В пятницу вечером в 16:40 в местечке Тырва произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль Skoda врезался в стеклянную витрину магазина.

Согласно предварительным данным, авария произошла в Тырва на улице Тамме из-за возникших у водителя проблем со здоровьем.

Автомобилем Skoda управляла дама, скорая помощь доставила ее в больницу.

По словам представителя полиции, медики на месте осмотрели 7-летнюю девочку, находившуюся на пассажирском сиденье.

Сообщается, что в результате аварии ребенок не пострадал.

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