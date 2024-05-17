В пятницу вечером в 16:40 в местечке Тырва произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль Skoda врезался в стеклянную витрину магазина.
Жестко ⟩ Автомобиль врезался в стеклянную витрину магазина
Согласно предварительным данным, авария произошла в Тырва на улице Тамме из-за возникших у водителя проблем со здоровьем.
Автомобилем Skoda управляла дама, скорая помощь доставила ее в больницу.
По словам представителя полиции, медики на месте осмотрели 7-летнюю девочку, находившуюся на пассажирском сиденье.
Сообщается, что в результате аварии ребенок не пострадал.