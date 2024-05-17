Жестко Автомобиль врезался в стеклянную витрину магазина

Согласно предварительным данным, авария произошла в Тырва на улице Тамме из-за возникших у водителя проблем со здоровьем.

Автомобилем Skoda управляла дама, скорая помощь доставила ее в больницу.

По словам представителя полиции, медики на месте осмотрели 7-летнюю девочку, находившуюся на пассажирском сиденье.

Сообщается, что в результате аварии ребенок не пострадал.