Рыболовный сезон в Ида-Вирумаа закончился раньше, чем обычно

Министр по делам регионов Пирет Хартман подписала распоряжение, согласно которому с 18 мая в Ида-Вирумаа приостановлен лов салаки в Балтийском море на основании разрешения на ловлю. Приказ также запрещает ловлю коробчатыми ловушками.

Согласно постановлению правительства, количество салаки, разрешенное к вылову в Балтийском море в 2024 году составляет 765,09 тонны. При достижении общего объема вылова в 465,09 тонны, в Харьюмааа можно еще выловить 40 тонн салаки индивидуально, 15 – в Хийумаа, 20 – в Сааремаа, 85 тонн – в Ляэнемаа, 10 тонн – в Ляэне-Вирумаа и больше всего, 130 тонн, – в Ида-Вирумаа.

На сегодняшний день исчерпана и совместная квота уездов, и индивидуальная квота на вылов салаки Ида-Вирумаа, поэтому ловлю в этом уезде необходимо закрыть.

По словам Кайре Мяртин, советника по рыбным ресурсам Департамента политики рыболовства, квота на вылов салаки в 2024 году значительно меньше, чем раньше, что также привело к сокращению сроков рыболовного сезона.

При ловле по рыболовной лицензии основным орудием лова салаки является коробчатая ловушка, которой вылавливается 95-98 процентов улова. Если коробчатая ловушка продолжает ловить рыбу во время массовой миграции сельди, то промысел салаки на самом деле не завершен, поскольку невозможно предотвратить попадание большого количества салаки в ловушки.

Пойманную в коробчатую ловушку рыбу выпускать живой нельзя, так как при трении о другую рыбу и сетку коробчатой ловушки салака получает травму, теряя большую часть панциря, в результате чего теряет способность жить. Поэтому в этом районе необходимо также прекратить ловлю ловушками коробчатыми ловушками, так как при такой ловле избежать поимки большого количества салаки невозможно.

Основанием для ограничения вылова салаки является постановление правительства Республики от 20 октября 2023 года № 95 «Возможности профессионального лова, разрешенные годовые уловы и ставки платы за право лова в 2024 году», которым также установлен разрешенный годовой вылов салаки.