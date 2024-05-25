Украина получит новый пакет помощи от США

Министерство обороны США объявило, что выделяет Украине новый пакет военной помощи. «Этот пакет - часть наших усилий по оказанию помощи Украине в отражении наступления России под Харьковом. Он обеспечит Украину дополнительными возможностями для удовлетворения ее самых насущных потребностей на поле боя», - говорится в заявлении ведомства.

Согласно пресс-релизу, в состав этого пакета вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракетные комплексы Javelin и AT-4, а также противотанковые мины, ремонтно-эвакуационные машины, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и другое.

Наступление войск РФ в Харьковской области началось 10 мая. За несколько дней российские военные захватили более 10 населенных пунктов. На фоне их продвижения западные СМИ, в том числе The Wall Street Journal и Politico, сообщили, что Украина обратилась к США с просьбой разрешить ей использовать американское оружие для ударов по объектам на территории РФ.