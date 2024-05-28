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ЕС ввел новые санкции в отношении России

BNS rus.postimees.ee
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По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, использование замороженных активов - самая жесткая санкция, которая может быть введена на благо Украины.
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, использование замороженных активов - самая жесткая санкция, которая может быть введена на благо Украины. Фото: Sachelle Babbar

Европейский Союз в понедельник принял новый режим санкций против лиц и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также подрыв принципов демократии и верховенства права в России.

С новым режимом санкций запрещается экспортировать в Россию продукцию, которая может быть использована для внутренних репрессий, а также продукты для информационной безопасности, телекоммуникационного мониторинга или перехвата информации.

В список добавлены 19 человек, включая судей, прокуроров и чиновников, которые играли важную роль в заключении Алексея Навального, что привело к его смерти. В списке также значится одна организация - Федеральная служба исполнения наказаний России.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что так же, как и вся Украина, Навальный боролся за свободу и демократию. «Путин вместе со своими приспешниками пытается задушить всех и вся, кто противостоит его режиму, - сказал министр иностранных дел Эстонии. - Европа, которая ценит свободный и демократический мир, не может способствовать таким амбициям России, и поэтому введенные санкции являются единственно правильным решением», - добавил Маргус Цахкна.

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