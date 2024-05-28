Злоумышленники выманили у жительниц Эстонии около 13 тысяч евро

Потерпевшей, проживающей в Хааберсти, позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и что ей придется заплатить, чтобы достичь соглашения. В тот же день к жертве домой пришел мужчина, которому она передала наличные в размере 7500 евро, сообщил представитель Пыхьяской префектуры.

Второй случай также произошел в Хааберсти. Потерпевшей позвонил неизвестный и заявил, что ее внук попал в беду и ему нужны деньги. В тот же день она передала 1600 евро неизвестному человеку.

Третьей жертве позвонила неизвестная женщина, которая представилась ее внучкой и заявила, что попала в дорожно-транспортное происшествие, находясь в Англии, и ей срочно нужно 43 тысячи евро на лечение. Затем она передала трубку другой неизвестной, которая представилась адвокатом и заявила, что, поскольку виновником дорожно-транспортного происшествия стала ее внучка, ей придется заплатить, чтобы избежать судебного иска. В тот же день потерпевшая передала неизвестному четыре тысячи евро.