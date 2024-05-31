«Могут только бомжей гонять с лавок»: попавший в беду обвинил полицию в бездействии, но обоснована ли его критика?

«В семье произошла ужасная ситуация. Решение проблемы есть - полиция бездействует», - заявил Олег, близкий человек которого недавно стал жертвой инвестиционных мошенников. Rus.Postimees разбирался, возможно ли было в кратчайшие сроки вернуть деньги потерпевшему.
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По словам Олега, член семьи потерял огромную сумму, на которую можно было купить квартиру: «Деньги были кредитные. В срочном порядке я начал узнавать, как можно их вернуть, и связался с юристом. Тот отследил, куда и как ушли средства. Осталось дело за малым: сделать запрос на платформу, чтобы она заморозила счет».