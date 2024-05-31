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«Могут только бомжей гонять с лавок»: попавший в беду обвинил полицию в бездействии, но обоснована ли его критика?

Ольга Лебедева
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Мужчина плачет. Фото юллюстративное.
Мужчина плачет. Фото юллюстративное. Фото: Shutterstock

«В семье произошла ужасная ситуация. Решение проблемы есть - полиция бездействует», - заявил Олег, близкий человек которого недавно стал жертвой инвестиционных мошенников. Rus.Postimees разбирался, возможно ли было в кратчайшие сроки вернуть деньги потерпевшему.

По словам Олега, член семьи потерял огромную сумму, на которую можно было купить квартиру: «Деньги были кредитные. В срочном порядке я начал узнавать, как можно их вернуть, и связался с юристом. Тот отследил, куда и как ушли средства. Осталось дело за малым: сделать запрос на платформу, чтобы она заморозила счет».

Читатель подчеркивает, что действовать нужно было быстро, иначе мошенники выведут деньги. «И тут мы упираемся в несостоятельность нашей системы. Запрос могут сделать только правоохранительные органы. Заявление было написано две недели назад (читатель обратился в редакцию 10 мая - прим. ред.), также было отправлено заявление в КаПо и в отдел по борьбе с киберпреступлениями. Молчание, только отговорки, мол, дело очень трудное. Почему полиция бездействует?» - спрашивает он.

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