«Могут только бомжей гонять с лавок»: попавший в беду обвинил полицию в бездействии, но обоснована ли его критика?

По словам Олега, член семьи потерял огромную сумму, на которую можно было купить квартиру: «Деньги были кредитные. В срочном порядке я начал узнавать, как можно их вернуть, и связался с юристом. Тот отследил, куда и как ушли средства. Осталось дело за малым: сделать запрос на платформу, чтобы она заморозила счет».

Читатель подчеркивает, что действовать нужно было быстро, иначе мошенники выведут деньги. «И тут мы упираемся в несостоятельность нашей системы. Запрос могут сделать только правоохранительные органы. Заявление было написано две недели назад (читатель обратился в редакцию 10 мая - прим. ред.), также было отправлено заявление в КаПо и в отдел по борьбе с киберпреступлениями. Молчание, только отговорки, мол, дело очень трудное. Почему полиция бездействует?» - спрашивает он.