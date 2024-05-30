Как заявил министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, правительство потратило месяц на обсуждение дополнительного бюджета не так, как нужно, а это значит, что в следующем году не удастся улучшить ситуацию с государственным бюджетом ни за счет сокращений, ни за счет повышения налогов, пишет Rus.ERR.