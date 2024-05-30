Как заявил министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс, правительство потратило месяц на обсуждение дополнительного бюджета не так, как нужно, а это значит, что в следующем году не удастся улучшить ситуацию с государственным бюджетом ни за счет сокращений, ни за счет повышения налогов, пишет Rus.ERR.
«Это реальная проблема эстонского государства. В каком-то смысле мы провели месяц, занимаясь не тем, чем нужно. Это означает, что мы не успеем внести определенные изменения в законы, чтобы улучшить бюджет на 2025 год», – сказал он.
По словам Ляэнеметса, правительство даже не мечтает о сбалансированном бюджете, которому не хватает пары миллиардов евро, а речь прежде всего идет о том, чтобы свести дефицит бюджета к трем процентам, требуемым Европейским союзом, а для этого необходимо улучшить бюджет на миллиард евро.