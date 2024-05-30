Спешившие на вызов спасатели попали в аварию

Автоцистерна Пярнуского отряда отправилась на оперативный выезд, но вылетела с дороги и опрокинулась на бок на повороте. Автомобиль двигался по шоссе Пярну-Лихула и поворачивая на дорогу Нурме, вылетел с дороги.