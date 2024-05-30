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Спешившие на вызов спасатели попали в аварию

rus.postimees.ee
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Машина Спасательного департамента (иллюстративное фото).
Машина Спасательного департамента (иллюстративное фото). Фото: Tairo Lutter

Автоцистерна Пярнуского отряда отправилась на оперативный выезд, но вылетела с дороги и опрокинулась на бок на повороте. Автомобиль двигался по шоссе Пярну-Лихула и поворачивая на дорогу Нурме, вылетел с дороги.

Водитель автоцистерны был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья, другие спасатели не пострадали. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Пожарные ехали на вызов в деревню Лемметса в Пярну, где необходимо было потушить неконтролируемый костер, в котором сжигались матрасы и другой мусор.

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