Автоцистерна Пярнуского отряда отправилась на оперативный выезд, но вылетела с дороги и опрокинулась на бок на повороте. Автомобиль двигался по шоссе Пярну-Лихула и поворачивая на дорогу Нурме, вылетел с дороги.
Спешившие на вызов спасатели попали в аварию
Водитель автоцистерны был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья, другие спасатели не пострадали. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Пожарные ехали на вызов в деревню Лемметса в Пярну, где необходимо было потушить неконтролируемый костер, в котором сжигались матрасы и другой мусор.