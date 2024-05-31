В первом квартале экономический спад в Эстонии составил 2,4%

В четвертом квартале прошлого года в частном потреблении наблюдался незначительный рост, однако в первом квартале этого года оно снова сократилось на 1,4%. Значительный рост был отмечен лишь в двух группах расходов — в расходах на образование, а также на рестораны и отели. Существенно сократились расходы на одежду и обувь, алкоголь и табак, обустройство дома и транспорт.

Инвестиции третий квартал подряд демонстрируют тенденцию к росту, их объем увеличился на 11,1%. Более всего на рост повлияли инвестиции предприятий в другие здания и сооружения (41%), а также в машины и оборудование (21,9%). Наибольшее отрицательное влияние оказали инвестиции домохозяйств в жилые помещения (9,2%).

Объем внешней торговли сокращается уже полтора года. В первом квартале экспорт сократился на 7,8%. Поскольку импорт в то же время сократился на 6,7%, то чистый экспорт по-прежнему был положительным. Как экспорт, так и импорт товаров уменьшились примерно на 10%, на что прежде всего повлиял товарооборот электроэнергии и продукции деревообработки. Экспорт услуг сократился на 2,2%, импорт услуг при этом вырос на 2,2%. На экспорт услуг повлияли морской и железнодорожный транспорт. Импорт услуг увеличился за счет закупки строительных услуг.

Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП уменьшился по сравнению с четвертым кварталом прошлого года на 0,5% и по сравнению с первым кварталом прошлого года — на 2,1%.

16 августа будут опубликованы данные большой ревизии национальных счетов за 1995–2023 гг.

Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.

Департамент статистики проводит статистическую работу «Национальные счета» по заказу Министерства финансов с целью получить обзор текущей ситуации в экономике Эстонии.