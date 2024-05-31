Отлетевший от фургона прицеп перекрыл движение транспорта на мосту

Представитель полиции Рагне Кейск сообщил, что прицеп фургона Opel во время движения оторвался и влетел в грузовик Scania, который двигался по встречной полосе. Топливный бак был поврежден, и бензин вылился на дорогу. В результате аварии никто не пострадал.

Мост Ихасте в Тарту. Фото: Вейки Ояперв

Спасатели, приступившие к устранению утечки, застелили дорогу впитывающим материалом. Ожидается, что движение восстановится к 16:00.

Однако автомобилистам, которым сегодня хотят воспользоваться мостом Ихасте, следует знать, что из-за утечки на мосту действует временное ограничение скорости в 30 километров в час. Также следует быть особенно внимательными за рулем, так как на данном участке дороги ведутся работы.