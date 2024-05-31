Сегодня днем спасателям пришлось перекрыть одно направление моста Ихасте в Тарту, поскольку у одного из грузовиков начал протекать топливный бак, в результате чего на дорогу вылилось около нескольких сотен литров топлива.
Отлетевший от фургона прицеп перекрыл движение транспорта на мосту
Представитель полиции Рагне Кейск сообщил, что прицеп фургона Opel во время движения оторвался и влетел в грузовик Scania, который двигался по встречной полосе. Топливный бак был поврежден, и бензин вылился на дорогу. В результате аварии никто не пострадал.
Спасатели, приступившие к устранению утечки, застелили дорогу впитывающим материалом. Ожидается, что движение восстановится к 16:00.
Однако автомобилистам, которым сегодня хотят воспользоваться мостом Ихасте, следует знать, что из-за утечки на мосту действует временное ограничение скорости в 30 километров в час. Также следует быть особенно внимательными за рулем, так как на данном участке дороги ведутся работы.