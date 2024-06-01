Рейтинговое агентство понизило рейтинг Эстонии

S&P объяснило свое решение воздействием войны в Украины и геополитическими рисками, связанными с соседством с Россией.

Кредитный рейтинг Эстонии понизился с уровня AA- до A+, а кредитные рейтинги Литвы и Латвии - с уровня A+ до A. Все три обладают стабильной перспективой.

«Понижение рейтинга отражает нашу позицию, что воздействие войны в Украине и региональные геополитические риски в широком плане повлияют на экономический рост Балтийского региона, а также финансы и конкурентоспособность стран в среднепродолжительной перспективе», - сообщило агентство S&P.

Рейтинг Эстонии по-прежнему поддерживают сильные институты и сильная экономическая и бюджетная политика, как и членство в ЕС и НАТО. Агентство также отмечает по-прежнему низкое долговое бремя.

В среднепродолжительной перспективе на небольшую и открытую экономику Эстонии будут влиять затянувшаяся война России и геополитические риски в целом - это повлияет на государственные финансы, экономический рост и внешнюю конкурентоспособность.

Агентство прогнозирует, что в этом году экономике Эстонии предстоит слабый спад из-за низкого внешнего спроса, а в следующем году она начнет расти. Условием для экономического роста является восстановление внешнего спроса в конце этого года и рост потребления и при дальнейшем снижении инфляции. По оценке S&P, в период 2025–2027 средний экономический рост составит чуть меньше трех процентов.