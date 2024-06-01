Президент России Владимир Путин 29 мая подписал указ, разрешающий дочерней компании «Ростелекома» выкупить долю в совместном предприятия с финской компанией Nokia, пишет ERR.
Предприятие «Ростелекома» выкупит у Nokia долю в совместной компании
«Ростелеком» и Nokia в сентябре 2018 года создали совместное предприятие "РТК - Сетевые технологии", основной сферой деятельности которого называлось создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми российскими разработками, поясняет «Интерфакс».
Указ президента РФ позволяет российской компании выкупить 49 процентную долю Nokia Solutions & Networks.
Nokia в апреле 2022 года объявила об уходе с российского рынка, приостановив поставки в Россию и прекратив заключение новых контрактов.