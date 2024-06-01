Предприятие «Ростелекома» выкупит у Nokia долю в совместной компании

«Ростелеком» и Nokia в сентябре 2018 года создали совместное предприятие "РТК - Сетевые технологии", основной сферой деятельности которого называлось создание портфеля высокотехнологичных сетевых решений на основе технологий Nokia в интеграции с передовыми российскими разработками, поясняет «Интерфакс».