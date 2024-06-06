На городском стадионе в Курессааре в полуфинале Балтийского футбольного турнира в возрастной категории U21 Эстония сегодня выиграла у Финляндии со счетом 1:0.
На Балтийском футбольном турнире эстонская «молодежка» обыграла в полуфинале финскую
Перевод: Павел Соболев
Единственный гол на 21-й минуте забил Танель Таммик.
Во втором полуфинале, проходившем сегодня же в Пярну, Латвия обыграла Литву в серии послематчевых пенальти. После окончания основного времени счет был 1:1.
Финал Балтийского турнира и матч за третье место пройдут в Курессааре в воскресенье.
Предыдущая победа сборной Эстонии в возрастном классе U21 в официальном матче была достигнута в ноябре 2022 года. Это была игра с Литвой, когда соперник был разгромлен со счетом 5:1. После этого в десяти официальных матчах подряд эстонская «молодежка» не знала вкуса побед.