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Экономист: неизрасходованные сотни миллионов евро говорят о непрозрачности госбюджета Эстонии

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Elmo Riig

В госбюджете прошлого года остались неизрасходованными сотни миллионов евро, что, по мнению экономиста Рауля Эаметса, свидетельствует о плохом планировании и непрозрачности бюджета.

Из бюджета прошлого года в нынешний были перенесены почти 750 млн евро, что ставит под сомнение прозрачность расходов министерств.

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По мнению экономиста Рауля Эаметса, консультировавшего правительство Андруса Ансипа во время предыдущего экономического кризиса, параллельно с нынешним бюджетом или вместо него следует составить бюджет, основанный на расходах.

«Сегодня с этими программами и планами развития очень трудно определить конкретные возможности для сокращений. Если нет четкого бюджета, основанного на расходах, а информация не собирается в одном месте, чего сегодня явно не происходит, то картина становится очень запутанной, и приходится выискивать, где, сколько и какие деньги остались», – сказал Эаметс в интервью «Актуальной камере».

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