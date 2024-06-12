Экономист: неизрасходованные сотни миллионов евро говорят о непрозрачности госбюджета Эстонии

Из бюджета прошлого года в нынешний были перенесены почти 750 млн евро, что ставит под сомнение прозрачность расходов министерств.

По мнению экономиста Рауля Эаметса, консультировавшего правительство Андруса Ансипа во время предыдущего экономического кризиса, параллельно с нынешним бюджетом или вместо него следует составить бюджет, основанный на расходах.

«Сегодня с этими программами и планами развития очень трудно определить конкретные возможности для сокращений. Если нет четкого бюджета, основанного на расходах, а информация не собирается в одном месте, чего сегодня явно не происходит, то картина становится очень запутанной, и приходится выискивать, где, сколько и какие деньги остались», – сказал Эаметс в интервью «Актуальной камере».