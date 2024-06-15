Министр иностранных дел Маргус Цахкна открыл в Финляндии почетное консульство Эстонии

«Почетные консулы имеют большое значение для Эстонии. Поскольку мы маленькая страна, мы не можем в каждой стране мира открыть по своему посольству, поэтому почетные консулы играют для Эстонии незаменимую роль. Роль почетного консула заключается в укреплении или установлении деловых и культурных связей между двумя странами, а также в укреплении общин», - пояснил Цахкна.

Новым почетным консулом Эстонии в Котка стал Кари Матти Саволайнен, работающий в сфере логистики. Основная роль Саволайнена будет заключаться в предоставлении консульских услуг, а также в содействии экономическому и культурному сотрудничеству Эстонии и Финляндии.

Эстония уже имеет почетные консульства в Турку, Куопио, Мариенхамне, Вааса, Тампере и Оулу. Это седьмое почетное консульство Эстонии в Финляндии. В прошлом году почетные консулы Финляндии выдали более тысячи паспортов и удостоверений личности.