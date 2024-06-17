Банк Эстонии ожидает роста экономики во втором полугодии. Худшие опасения не оправдались. За счет чего предстоит совершить поворот в экономике?
Студия Postimees: в экономике Эстонии назревает поворот?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший экономист центробанка, доктор наук Наталья Вийльманн. Следите за беседой в 15:00!
- За счет чего будет поддерживаться рост экономики?
- Почему в прогноз не включены негативный бюджет и новые налоги?
- Экономики Латвии и Литвы растут, а Эстония в минусе. Каковы причины?
- Как избавиться от чемпионства в Европе по инфляции?
- За счет чего произойдет рост покупательской способности?
- Быстро ли будет снижаться безработица?
- Как улучшить условия для повышения конкурентоспособности?
- Гарантировано ли снижение процентных ставок?