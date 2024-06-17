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Студия Postimees: в экономике Эстонии назревает поворот?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Банк Эстонии ожидает роста экономики во втором полугодии. Худшие опасения не оправдались. За счет чего предстоит совершить поворот в экономике?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире старший экономист центробанка, доктор наук Наталья Вийльманн. Следите за беседой в 15:00!

  • За счет чего будет поддерживаться рост экономики?
  • Почему в прогноз не включены негативный бюджет и новые налоги? 
  • Экономики Латвии и Литвы растут, а Эстония в минусе. Каковы причины?
  • Как избавиться от чемпионства в Европе по инфляции?
  • За счет чего произойдет рост покупательской способности?
  • Быстро ли будет снижаться безработица?
  • Как улучшить условия для повышения конкурентоспособности?
  • Гарантировано ли снижение процентных ставок?
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