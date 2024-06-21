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Центр тревоги готов к нагрузкам в праздники

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Номер телефона Центра тревоги - 112.
Номер телефона Центра тревоги - 112. Фото: Tairo Lutter

Центр тревоги готов к увеличению нагрузки в наступающие праздники. Для ответов на звонки на номер службы экстренной помощи 112 и государственный инфотелефон 1247 планируется привлечь почти вдвое больше работников, чем обычно.

Звонящим важно знать, что при звонке на номер 112 нужно оставаться на линии до тех пор, пока на звонок не ответят и не класть трубку, поскольку может быть очередь ожидания.

Если обычная ежедневная нагрузка составляет до 3000 звонков, то в прошлом году на номер 112 службы экстренной помощи 22 июня поступило 3500, 23 июня - 4200 звонков в день, а к 24 июня количество звонков выросло до 4300 в сутки.

«23 и 24 июня в Центре тревоги будут работать около сто человек, чтобы отвечать на звонки по экстренному номеру 112 и номеру государственного инфотелефона 1247, а также отправлять ресурсы скорой помощи и спасателей. Если в прошлом году мы смогли ответить на большинство звонков в среднем за десять секунд, то из-за высокой нагрузки могут возникнуть временные задержки. Просим людей звонить на номер 112 только в случае, если срочно требуется скорая помощь, помощь полиции или спасателей. При звонке нужно оставаться на линии до ответа оператора и не прерывать звонок, иначе звонящий переместится в конец очереди ожидания», - объяснил кризисный менеджер Центра тревоги Яанек Муракас.

В прошлом году в праздничные дни чаще всего требовалась скорая помощь из-за болей (в животе, спине и груди), сердечных заболеваний, переломов, травм и повреждений. Полицию вызывали из-за алкоголя (пьяные, в том числе пьяные водители), домашнего насилия и нарушения ночного покоя, а спасателей - из-за пожаров.

«Каждый год мы получаем звонки с жалобами на нарушение ночного покоя и просьбами вызвать правоохранителей, чтобы усмирить шумных соседей. Мы должны спокойно, но последовательно объяснять звонящим, что ночной покой не действует в ночь с 23 на 24 июня. Призываем всех участников праздника отметить его ответственно и вести себя в общественных местах так, чтобы не мешать другим», - сказал кризисный менеджер.

Каждый человек может внести свой вклад в то, чтобы праздники прошли без происшествий. «Для этого следует соблюдать умеренность в еде и питье, а также убедиться, что домашняя аптечка оснащена необходимыми лекарствами, чтобы при легких недомоганиях можно было помочь себе самостоятельно. В ситуациях, когда срочно требуется скорая помощь, помощь полиции или спасателей, помощники должны быстро прибыть на место. Поэтому важно иметь возможность определить координаты с помощью картографического приложения вашего телефона, что является наиболее точным описанием местоположения для отправки помощи, например, в лесу или незнакомом месте, где часто невозможно назвать адрес или точно указать местоположение», - порекомендовал Муракас.

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