Центр тревоги готов к нагрузкам в праздники

Звонящим важно знать, что при звонке на номер 112 нужно оставаться на линии до тех пор, пока на звонок не ответят и не класть трубку, поскольку может быть очередь ожидания.

Если обычная ежедневная нагрузка составляет до 3000 звонков, то в прошлом году на номер 112 службы экстренной помощи 22 июня поступило 3500, 23 июня - 4200 звонков в день, а к 24 июня количество звонков выросло до 4300 в сутки.

«23 и 24 июня в Центре тревоги будут работать около сто человек, чтобы отвечать на звонки по экстренному номеру 112 и номеру государственного инфотелефона 1247, а также отправлять ресурсы скорой помощи и спасателей. Если в прошлом году мы смогли ответить на большинство звонков в среднем за десять секунд, то из-за высокой нагрузки могут возникнуть временные задержки. Просим людей звонить на номер 112 только в случае, если срочно требуется скорая помощь, помощь полиции или спасателей. При звонке нужно оставаться на линии до ответа оператора и не прерывать звонок, иначе звонящий переместится в конец очереди ожидания», - объяснил кризисный менеджер Центра тревоги Яанек Муракас.