Центр тревоги готов к увеличению нагрузки в наступающие праздники. Для ответов на звонки на номер службы экстренной помощи 112 и государственный инфотелефон 1247 планируется привлечь почти вдвое больше работников, чем обычно.
Центр тревоги готов к нагрузкам в праздники
Звонящим важно знать, что при звонке на номер 112 нужно оставаться на линии до тех пор, пока на звонок не ответят и не класть трубку, поскольку может быть очередь ожидания.
Если обычная ежедневная нагрузка составляет до 3000 звонков, то в прошлом году на номер 112 службы экстренной помощи 22 июня поступило 3500, 23 июня - 4200 звонков в день, а к 24 июня количество звонков выросло до 4300 в сутки.
«23 и 24 июня в Центре тревоги будут работать около сто человек, чтобы отвечать на звонки по экстренному номеру 112 и номеру государственного инфотелефона 1247, а также отправлять ресурсы скорой помощи и спасателей. Если в прошлом году мы смогли ответить на большинство звонков в среднем за десять секунд, то из-за высокой нагрузки могут возникнуть временные задержки. Просим людей звонить на номер 112 только в случае, если срочно требуется скорая помощь, помощь полиции или спасателей. При звонке нужно оставаться на линии до ответа оператора и не прерывать звонок, иначе звонящий переместится в конец очереди ожидания», - объяснил кризисный менеджер Центра тревоги Яанек Муракас.
В прошлом году в праздничные дни чаще всего требовалась скорая помощь из-за болей (в животе, спине и груди), сердечных заболеваний, переломов, травм и повреждений. Полицию вызывали из-за алкоголя (пьяные, в том числе пьяные водители), домашнего насилия и нарушения ночного покоя, а спасателей - из-за пожаров.
«Каждый год мы получаем звонки с жалобами на нарушение ночного покоя и просьбами вызвать правоохранителей, чтобы усмирить шумных соседей. Мы должны спокойно, но последовательно объяснять звонящим, что ночной покой не действует в ночь с 23 на 24 июня. Призываем всех участников праздника отметить его ответственно и вести себя в общественных местах так, чтобы не мешать другим», - сказал кризисный менеджер.
Каждый человек может внести свой вклад в то, чтобы праздники прошли без происшествий. «Для этого следует соблюдать умеренность в еде и питье, а также убедиться, что домашняя аптечка оснащена необходимыми лекарствами, чтобы при легких недомоганиях можно было помочь себе самостоятельно. В ситуациях, когда срочно требуется скорая помощь, помощь полиции или спасателей, помощники должны быстро прибыть на место. Поэтому важно иметь возможность определить координаты с помощью картографического приложения вашего телефона, что является наиболее точным описанием местоположения для отправки помощи, например, в лесу или незнакомом месте, где часто невозможно назвать адрес или точно указать местоположение», - порекомендовал Муракас.