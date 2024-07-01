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«Выросло количество покупателей из Африки»: фон планов запрета гражданам России покупать недвижимость в Эстонии

Иван Скрябин
, журналист
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Бревенчатый дом, выставленный на продажу в приграничном с Россией районе Эстонии, 2021 год.
Бревенчатый дом, выставленный на продажу в приграничном с Россией районе Эстонии, 2021 год. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

​Финляндия упрощает процесс изъятия недвижимости у россиян. До этого страна ввела обязательную процедуру получения разрешения для покупки жилья гражданами третьих стран. Rus.Postimees решил понять, какие планы у руководства Эстонии относительно запретов владения недвижимостью россиянами, как на запрет влияет долгосрочный ВНЖ, сколько всего в стране собственников из РФ и какие иностранцы сегодня покупают недвижимость в Эстонии чаще всего.

Северная солидарность

На фоне нового, уже 14-го, пакета санкций ЕС против агрессивной войны РФ и скорого назначения Каи Каллас на пост главного дипломата Европейского союза власти Финляндии готовятся уже 8 июля ввести в действие поправки, которые упрощают изъятие недвижимости у иностранных собственников, лишенных возможности оплачивать счета.

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