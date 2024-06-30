Суд решил оставить подозреваемого в убийстве в Эмари под стражей

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лаури Йыги сообщил, что прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу подозреваемого в убийстве, так как, по мнению прокуратуры, мужчина на свободе может совершить новые преступления: «Задержание позволит предотвратить это и восстановить чувство безопасности в сообществе».

Харьюский уездный суд признал обоснованность подозрений в совершении преступления и согласился с мнением прокуратуры, взяв мужчину под стражу на срок до двух месяцев.

Ночью на субботу, 29 июня, в Центр тревоги поступило сообщение, что в многоквартирном доме в поселке Эмари мужчина получил ножевое ранение. К сожалению, удар ножом был настолько серьезным, что прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь раненого и от полученных травм он скончался на месте.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Туйск сказал, что по предварительной информации есть основания полагать, что у 57-летнего мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с 45-летним знакомым, который и получил удар ножом.