В студии Postimees представитель НКО Mondo: как эстонский стартап обеспечит психическое благополучие в школах Украины?

- В случае решения Clanbeat речь идет о составлении и систематическом заполнении карты психического благополучия человека и последующем предоставлении ему актуальной обратной связи от специалистов. Как это решение работает сейчас в школах Эстонии, в условиях мирного времени? В чем специфика и сложности его использования в ситуации войны? Как оно поможет украинским школьникам и педагогам справляться с депрессией, чувством постоянной тревоги и даже более сложными расстройствами?

- Как указывает НКО Mondo, цель проекта - используя эстонские цифровые решения в сотрудничестве с украинскими партнерами, обеспечить эффективную психологическую помощь в школах Украины. Если мониторинг выявит все важные проблемные места и болевые точки, если станет ясно, кто и в какой помощи нуждается, можно ли будет найти в самой Украине ресурс, который поможет эту помощь оказать? Существуют ли там качественные местные услуги психологической поддержки, или Украина и их должна будет - по крайне мере, частично - тоже «импортировать»?

- Представители 25 школ Житомирской области впервые использовали методику Clanbeat 18 июня, в полном объеме решение эти школы начнут использовать с осени. С августа по ноябрь будут проведены оценки психического благополучия, на основе которых будут составлены рекомендации по мерам по улучшению ситуации. Житомирская область - зона ответственности Эстонии по осуществлению многих гуманитарных проектов в Украине, но можно ли предположить, что этот проект станет своего рода пилотным, и в случае его успешных результатов другие регионы Украины тоже возьмут это решение на вооружение?

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