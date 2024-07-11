За две недели ряды EKRE сократились еще больше

К утру 27 июня в партии состояли 9150 человек, а к утру 11 июля - на момент написания этой новости - их количество сократилось до 9024, выясняется из данных Коммерческого регистра.

С середины июня, когда внутренний конфликт в Консервативной народной партии (EKRE) стал достоянием общественности, ряды политической силы поредели более чем на 700 членов в результате исключений и добровольных выходов из партий.

В настоящее время EKRE является третьей по числу участников партией Эстонии после Центристской партии (12 310) и Партии реформ (9667).