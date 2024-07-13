ФРГ создает план переброски войск в случае нападения РФ на восточный фланг НАТО

При нападении России на восточном фланге НАТО через Германию в течение трех-шести месяцев будет необходимо перебросить до 800 тысяч солдат альянса, а также более 200 тысяч единиц различной техники. Ключевой дорогой для военной колонны с запада на восток станет автомагистраль А2, идущая от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина.

Бундесвер, власти земель и федеральное правительство продолжают работу над этим секретным планом, пишет Der Spiegel. В частности, прорабатывается вопрос безопасности маршрута, его узкие места и альтернативы, возможности гражданской инфраструктуры для принятия и обслуживания такого количества техники и людей.

В качестве узкого места Der Spiegel называет мост Хоэнварте через Эльбу к северу от Магдебурга длиной почти 1200 метров. В случае диверсии или ракетной атаки на него A2 окажется полностью парализована.

«В этих сценариях о солдатах нужно будет заботиться и размещать во время их транспортировки, а для их техники потребуются энергия и инфраструктура», - сказал изданию президент Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тизлер.