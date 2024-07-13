Учения Китая и Беларуси
В Беларуси продолжаются совместные учения специальных воинских частей КНР и Беларуси. В украинских СМИ цитируется заявление белорусского движения сопротивления о том, что Беларусь намерена организовать инциденты под чужим флагом вблизи украинской границы, чтобы решить их силовым путем.
В пресс-релизах Генштаба армии Беларуси время от времени говорится об угрозе для страны, исходящей от деятельности украинских подразделений, а иногда в них содержится предостережение относительно вооруженных провокаций. Лидер Беларуси пытается поддерживать определенное состояние напряженности, чтобы снизить симпатии к украинцам среди народа Беларуси. Беларусь также продолжает активно организовывать мигрантскую атаку на польской границе, что, по мнению лидеров Беларуси и России, должно сдерживать Польшу и ограничить возможности Варшавы поддерживать Украину.
CNN сообщает, что спецслужбы США и Германии предотвратили запланированное российскими спецслужбами убийство главы Rheinmetall, крупнейшей компании немецкой оружейной промышленности. Официально это не подтверждено официальными лицами США, но информация CNN, несомненно, исходит от официальных лиц.
Комментируя эту информацию, министр внутренних дел Германии заявил, что не испугается действий России и обеспечит устранение угроз со стороны Москвы. Понятно, что правительство Германии обеспокоено публикацией такой информации и фактически не желает публично комментировать, какой на самом деле была реакция на такую ситуацию.
Ложные дроны
Вчера утром российская армия нанесла ракетный удар по украинскому военному аэродрому в Староконстантиновке. Целью, очевидно, было создать помехи для прибытия F-16. На этот раз ПВО Украины удалось уничтожить все крылатые ракеты Х-101, причинившие беду во время последней атаки на Киев.