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РАЙНЕР САКС В Кремле осознали неспособность российской армии продолжать удерживать Запорожскую область

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Tairo Lutter
  • Резолюция ООН оказывает давление на Россию с целью частичного отказа от оккупированных территорий
  • Иницированный Украиной мирный процесс принес первый конкретный результат
  • Германия не желает комментировать покушение на главу крупнейшей компании оружейной промышленности

Вчера Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции относительно безопасности ядерных объектов в Украине. Эта резолюция является инициативой Украины и во многом основана на предложениях мирного процесса, выдвинутых Украиной на мирной конференции, состоявшейся в Швейцарии в середине июня, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Согласно резолюции ООН, безопасность ядерных объектов, расположенных в Украине, должна быть обеспечена в соответствии с инструкциями Международного агентства по атомной энергии. Резолюция также поддерживает требование о том, чтобы российские оккупационные силы покинули территорию Запорожской АЭС. Для Украины принятие такой резолюции является важной победой, поскольку она оказывает давление на Россию с целью частичного отказа от оккупированных территорий.

Возможно, что еще более важно, Украина добилась первого конкретного результата самостоятельно инициированного ею мирного процесса, что придает этому процессу еще более серьезный вес.

Как известно, две недели назад в прессе распространилась информация о том, что министр внутренних дел России передал США требования российского президента о мире с Украиной. Среди этих предложений было обещание отвести российские войска с левого берега Днепра на сто километров и передать контроль над Запорожской АЭС Украине. Можно сделать вывод, что российские лидеры осознают неспособность своей армии дольше удерживать регион. В ходе голосования важные для России страны Азии и Ближнего Востока в основном оставались нейтральными, что на данный момент все еще вполне удовлетворяет Россию.

Представитель МИДа России заявил, что Украина планирует взорвать дамбы на реке Днепр и обвинить в этом Россию. Расчет России на такое ложное сообщение мог заключаться в том, что украинцы воспримут его так, как будто Россия сама намеревалась разрушить эти плотины на реке Днепр. В целом, текущая цель состоит в том, чтобы создать панику и неопределенность, а более крупные амбиции касаются того, чтобы склонить Украину принять мирные условия России.

Учения Китая и Беларуси

В Беларуси продолжаются совместные учения специальных воинских частей КНР и Беларуси. В украинских СМИ цитируется заявление белорусского движения сопротивления о том, что Беларусь намерена организовать инциденты под чужим флагом вблизи украинской границы, чтобы решить их силовым путем.

В пресс-релизах Генштаба армии Беларуси время от времени говорится об угрозе для страны, исходящей от деятельности украинских подразделений, а иногда в них содержится предостережение относительно вооруженных провокаций. Лидер Беларуси пытается поддерживать определенное состояние напряженности, чтобы снизить симпатии к украинцам среди народа Беларуси. Беларусь также продолжает активно организовывать мигрантскую атаку на польской границе, что, по мнению лидеров Беларуси и России, должно сдерживать Польшу и ограничить возможности Варшавы поддерживать Украину.

CNN сообщает, что спецслужбы США и Германии предотвратили запланированное российскими спецслужбами убийство главы Rheinmetall, крупнейшей компании немецкой оружейной промышленности. Официально это не подтверждено официальными лицами США, но информация CNN, несомненно, исходит от официальных лиц.

Комментируя эту информацию, министр внутренних дел Германии заявил, что не испугается действий России и обеспечит устранение угроз со стороны Москвы. Понятно, что правительство Германии обеспокоено публикацией такой информации и фактически не желает публично комментировать, какой на самом деле была реакция на такую ​​ситуацию.

Ложные дроны

Вчера утром российская армия нанесла ракетный удар по украинскому военному аэродрому в Староконстантиновке. Целью, очевидно, было создать помехи для прибытия F-16. На этот раз ПВО Украины удалось уничтожить все крылатые ракеты Х-101, причинившие беду во время последней атаки на Киев.

Российская армия также использовала в атаке 19 иранских дронов, из которых 11 были уничтожены. Согласно заявлению, опубликованному ВВС Украины, оставшиеся беспилотники представляли собой своего рода ложные дроны, которые предназначались для обременения украинской ПВО. Похоже, украинская ПВО не стала заниматься их уничтожением.

Сегодня ночью украинские дроны атаковали склад нефтепродуктов в Ростовской области, на котором возник пожар. Украина не наносила подобных ударов дронов по России за последнюю неделю, и это период, который совпадает с визитом украинского президента в Вашингтон. Однако такие длительные паузы в атаках украинских дронов на российскую территорию бывали и раньше.

Сегодня ночью российская армия атаковала Украину пятью иранскими беспилотниками, которые взлетели из Ростовской области на юге России. ПВО Украины уничтожили четыре из них, а один ушел из Украины в воздушное пространство Беларуси в районе Гомельской области (в юго-восточной части Беларуси), где, по украинским данным, летал еще час. Инцидент совпал с предупреждением властей Беларуси о провокациях.

Ситуация на поле боя

Число атак российской армии на фронтах вчера возросло. Основные направления попыток наступлений не изменились.

На Харьковском направлении активность атак российских частей значительно возросла. Причиной стала невозможность восстановить позиции, отданные россиянами украинской армии. Вчерашние атаки россиян также не принесли успеха.

На Купянском направлении бои идут преимущественно в районе села Синьковка. Активность атак российской армии не возросла, а оборона Украины пока справляется. В направлении Лимана продолжаются очень активные попытки наступления, но Украине удается защищаться. На Северском направлении вчерашние бои были менее напряженными.

В Бахмутском районе усилилась интенсивность обстрелов города Часов Яр, и украинская армия на некоторых участках столкнулась с трудностями при отражении вчерашних атак. Весьма активными были удары российских частей и южнее, в районе города Торецк. В общем же больших успехов россияне не добились.

Интенсивное наступление в направлении Покровска продолжается, и, похоже, российские войска вчера смогли немного улучшить свои позиции. К юго-западу от Донецка количество российских обстрелов также увеличилось, но к серьезным изменениям это не привело.

На Южном фронте более активное давление продолжается в районе села Урожайное, где, по некоторым данным, вчера россиянам удалось продвинуться, но это еще требует подтверждения. Менее крупные нападения были также совершены в районах Работино и Малого Токмака.

Активность российских войск на восточном берегу Днепра не возросла. Это подтверждает ранее опубликованную информацию о том, что часть войск была выведена из этого региона для поддержки наступления на Донбасс. Вчера в районе аэродрома в оккупированном Мариуполе произошел крупный взрыв. Это район, где российская армия обычно собирает резервы для переброски на Южный фронт. Более детальных результатов об этом инциденте пока не появилось.

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