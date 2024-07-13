РАЙНЕР САКС В Кремле осознали неспособность российской армии продолжать удерживать Запорожскую область

Перевод: Павел Соболев

Согласно резолюции ООН, безопасность ядерных объектов, расположенных в Украине, должна быть обеспечена в соответствии с инструкциями Международного агентства по атомной энергии. Резолюция также поддерживает требование о том, чтобы российские оккупационные силы покинули территорию Запорожской АЭС. Для Украины принятие такой резолюции является важной победой, поскольку она оказывает давление на Россию с целью частичного отказа от оккупированных территорий.

Возможно, что еще более важно, Украина добилась первого конкретного результата самостоятельно инициированного ею мирного процесса, что придает этому процессу еще более серьезный вес.

Как известно, две недели назад в прессе распространилась информация о том, что министр внутренних дел России передал США требования российского президента о мире с Украиной. Среди этих предложений было обещание отвести российские войска с левого берега Днепра на сто километров и передать контроль над Запорожской АЭС Украине. Можно сделать вывод, что российские лидеры осознают неспособность своей армии дольше удерживать регион. В ходе голосования важные для России страны Азии и Ближнего Востока в основном оставались нейтральными, что на данный момент все еще вполне удовлетворяет Россию.