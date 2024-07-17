EKRE опустилась на пятое место в рейтинге популярности партий

Об этом BNS сообщили проводившие по заказу Института социальных исследований очередной еженедельный опрос социологи фирмы Norstat Eesti. По данным опроса, «Отечество» пользуется поддержкой 31 процента, Партия реформ - 16,6 процента, а Социал-демократическая партия - 16,5 процента.

Поддержка «Отечества» выросла на 3,9 процентных пункта с конца мая и находится на самом высоком уровне с начала 2019 года, однако последние результаты показывают, что рост замедлился. Падение рейтинга Партии реформ, занимающей второе место, приостановилось, и разрыв с «Отечеством» составляет 14,5 процентных пункта. Поддержка соцдемов, которые находятся практически на одном уровне с Партией реформ, выросла на 2,3 процентных пункта за последние пять недель.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 12,7 %, EKRE с 11,8 %, Правые с 5,1 % и «Ээсти 200» с 3,2 % поддержки. В последние недели Центристская партия несколько улучшила свои позиции и обогнала EKRE, рейтинг которой имеет тенденцию к снижению. Поддержка EKRE находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начала опрос партийных предпочтений.

Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 36,3 процента респондентов, а оппозиционные - 55,5 процента.