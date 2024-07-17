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EKRE опустилась на пятое место в рейтинге популярности партий

rus.postimees.ee
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Madis Veltman

На прошлой неделе оппозиционная партия «Отечество» продолжила наращивать свой рейтинг поддержки, который находится на рекордно высоком уровне, в то время как Консервативная партия Эстонии (EKRE), промежуточный лидер в таблице рейтингов, опустилась на пятое место.

Об этом BNS сообщили проводившие по заказу Института социальных исследований очередной еженедельный опрос социологи фирмы Norstat Eesti. По данным опроса, «Отечество» пользуется поддержкой 31 процента, Партия реформ - 16,6 процента, а Социал-демократическая партия - 16,5 процента.

Поддержка «Отечества» выросла на 3,9 процентных пункта с конца мая и находится на самом высоком уровне с начала 2019 года, однако последние результаты показывают, что рост замедлился. Падение рейтинга Партии реформ, занимающей второе место, приостановилось, и разрыв с «Отечеством» составляет 14,5 процентных пункта. Поддержка соцдемов, которые находятся практически на одном уровне с Партией реформ, выросла на 2,3 процентных пункта за последние пять недель.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 12,7 %, EKRE с 11,8 %, Правые с 5,1 % и «Ээсти 200» с 3,2 % поддержки. В последние недели Центристская партия несколько улучшила свои позиции и обогнала EKRE, рейтинг которой имеет тенденцию к снижению. Поддержка EKRE находится на самом низком уровне с начала 2019 года, когда Norstat начала опрос партийных предпочтений.

Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 36,3 процента респондентов, а оппозиционные - 55,5 процента.

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