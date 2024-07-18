Ряды EKRE продолжают редеть: в партии уже менее 9000 членов

К утру 11 июля в партии состояли 9024 человека, а к утру 18 июля - на момент написания этой новости - их количество сократилось до 8975, выясняется из данных Коммерческого регистра.

С середины июня, когда внутренний конфликт в Консервативной народной партии (EKRE) стал достоянием общественности, ряды политической силы поредели более чем на 750 членов в результате исключений и добровольных выходов из партий.

В настоящее время EKRE продолжает оставаться третьей по числу участников партией Эстонии. Лидирует Центристская партия (12 297), следом за которой располагается Партия реформ (9666).