Полиция разыскивает 47-летнюю Аллу Кузнецову, совершившую преступление против собственности. Она уклоняется от судебного производства, в связи с чем объявлена в розыск.
Полиция объявила в розыск Аллу, которая уклоняется от судебного производства
Последний раз ее видели в Кохтла-Ярве. Приметы Аллы: невысокого роста, плотного телосложения, у нее темные или рыжеватые волосы.
Всех, у кого есть информация об изображенной на фотографии женщине, просят позвонить по номеру 112 или написать по адресу электронной почты ppa@politsei.ee.