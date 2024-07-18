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Полиция объявила в розыск Аллу, которая уклоняется от судебного производства

Rus.Postimees
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Алла.
Алла. Фото: Ida prefektuur

Полиция разыскивает 47-летнюю Аллу Кузнецову, совершившую преступление против собственности. Она уклоняется от судебного производства, в связи с чем объявлена в розыск.

Последний раз ее видели в Кохтла-Ярве. Приметы Аллы: невысокого роста, плотного телосложения, у нее темные или рыжеватые волосы.

Всех, у кого есть информация об изображенной на фотографии женщине, просят позвонить по номеру 112 или написать по адресу электронной почты ppa@politsei.ee.

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