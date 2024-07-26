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ГАЛЕРЕЯ И снова авария: для двух водителей выходные начались очень неудачно

Анне Пыдер
, журналист
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Сегодня около 15:00 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения двух автомобилей на 102-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.

Автомобиль Audi A4 Avant двигался из деревни Анна в сторону поселка Пеэтри и пересекал шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. Водитель Audi не заметил приближающийся со стороны Пайде белый Volkswagen Golf. Столкновение было неизбежным, и Volkswagen на полной скорости врезался в бок Audi.

Обе машины получили серьезные повреждения. На месте происшествия было видно, что качественное оборудование безопасности предотвратило тяжелые травмы у находившихся в автомобилях.

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