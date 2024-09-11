Дети получают карманные деньги реже, чем в прошлом году, а родители стали больше контролировать их траты. Согласно исследованию SEB, большинство детей получают карманные деньги в размере до 20 евро в месяц.
Исследование показало, каков средний размер карманных денег у детей в Эстонии
Перевод: Сергей Светлов
На вопрос, получают ли их дети карманные деньги для самостоятельных расходов, 45 процентов родителей ответили, что дети получают их время от времени, а 44 процента - что дети получают их регулярно.
В прошлом году время от времени давали карманные деньги 35 процентов родителей, а регулярно - 50 процентов. Пять процентов родителей, что на два процентных пункта больше, чем в прошлом году, ответили, что дети зарабатывают карманные деньги самостоятельно. Также снизилось число родителей, которые вообще не дают детям карманные деньги: если в прошлом году таких родителей было десять процентов, то в этом году - шесть.
«Регулярная выдача карманных денег детям значительно снизилась, вероятно, из-за затянувшегося экономического спада и быстрого роста цен, что усложнило финансовое положение семей, - отметила руководитель проектов сегмента частных клиентов SEB Виктория Ткач. - В то же время приятно видеть, что уменьшилось число родителей, которые не могут или не хотят давать своим детям карманные деньги».
Самая большая группа - 40 процентов родителей - выдают своим детям карманные деньги в среднем до 20 евро в месяц, 34 процента дают от 21 до 40 евро, а 17 процентов - от 41 до 80 евро в месяц. Карманные деньги в размере 81-120 евро дают шесть процентов родителей, 121-160 евро - один процент, и более 160 евро - два процента родителей.
«По сравнению с прошлым годом суммы карманных денег у детей немного изменились - на три процентных пункта снизилось количество родителей, дающих детям до 20 евро в месяц, и на семь процентных пунктов увеличилось число тех, кто выдает 21-40 евро в месяц, - отметила Ткач. - В то же время на пять процентных пунктов сократилось число родителей, которые дают детям 41-80 евро в месяц».
Отцы более щедры на карманные деньги
Ткач отметила интересный факт: отцы немного щедрее матерей в вопросе выдачи карманных денег. «Когда речь идет о сумме до 20 евро в месяц, заметно, что матери дают ее чаще, чем отцы, - 44 процента против 36 процентов. Однако большие суммы на карманные расходы чаще дают именно отцы», - добавила она.
Также отцы несколько реже, чем матери, следят за тем, на что дети тратят свои карманные деньги, хотя оба родителя стали делать это чаще по сравнению с прошлым годом.
Иногда это делают 50 процентов отцов и 42 процента матерей (в прошлом году 62 процента и 55 процентов соответственно), а постоянно - 41 процент отцов и 50 процентов матерей (в прошлом году 26 процентов и 37 процентов). Не следят за расходами своих детей вообще только девять процентов отцов и семь процентов матерей (в прошлом году 11 процентов и семь процентов).
«Родителям проще следить за расходами на карманные деньги, если перечислять их на банковский счет ребенка, как это делает большинство - 62 процента родителей, - пояснила Ткач. - На банковской карте ребенка также можно установить дневные и месячные лимиты, чтобы карманные деньги не были потрачены слишком быстро», - добавила она.
80 процентов детей уже пользуются банковскими счетами и картами, причем 57 процентов из них получили свою первую банковскую карту в возрасте 7-10 лет. В возрасте 11-14 лет карту получили 38 процентов детей, и только шесть процентов обзавелись ею в возрасте 15-17 лет.