Исследование показало, каков средний размер карманных денег у детей в Эстонии

Перевод: Сергей Светлов

На вопрос, получают ли их дети карманные деньги для самостоятельных расходов, 45 процентов родителей ответили, что дети получают их время от времени, а 44 процента - что дети получают их регулярно.

В прошлом году время от времени давали карманные деньги 35 процентов родителей, а регулярно - 50 процентов. Пять процентов родителей, что на два процентных пункта больше, чем в прошлом году, ответили, что дети зарабатывают карманные деньги самостоятельно. Также снизилось число родителей, которые вообще не дают детям карманные деньги: если в прошлом году таких родителей было десять процентов, то в этом году - шесть.

«Регулярная выдача карманных денег детям значительно снизилась, вероятно, из-за затянувшегося экономического спада и быстрого роста цен, что усложнило финансовое положение семей, - отметила руководитель проектов сегмента частных клиентов SEB Виктория Ткач. - В то же время приятно видеть, что уменьшилось число родителей, которые не могут или не хотят давать своим детям карманные деньги».

Самая большая группа - 40 процентов родителей - выдают своим детям карманные деньги в среднем до 20 евро в месяц, 34 процента дают от 21 до 40 евро, а 17 процентов - от 41 до 80 евро в месяц. Карманные деньги в размере 81-120 евро дают шесть процентов родителей, 121-160 евро - один процент, и более 160 евро - два процента родителей.