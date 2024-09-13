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Студия Postimees: как не прогадать с автоналогом?

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Чем может обернуться нажатие кнопки «зарегистрировать автомобиль» с нового года? Как избежать нежданных расходов? Не грозит ли двойной автоналог в случае лизинга, а также раздела имущества при разводе?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов. Следите за интервью в 13:00!

  • До вступления в силу автоналога остается три с половиной месяца. Какие подводные камни могут скрываться за нововведением?
  • Возможна ли ситуация двойного налогообложения в случае автолизинга? 
  • Чем может обернуться выкуп машины из лизинга и перерегистрация на другого члена семьи?
  • Стоит ли все машины внутрисемейного пользования переписать до нового года на реальных пользователей?
  • Может ли дележ имущества при разводе обернуться двойным налогом?
  • Каковы шансы оспорить автоналог в суде?
  • Из скольких частей состоит автоналог и как он будет взиматься? 
  • Кто платит налог при перепродаже автомобиля? Продавец или покупатель?
  • Насколько щадящие налоги применяются к электромобилями?
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