Чем может обернуться нажатие кнопки «зарегистрировать автомобиль» с нового года? Как избежать нежданных расходов? Не грозит ли двойной автоналог в случае лизинга, а также раздела имущества при разводе?
Студия Postimees: как не прогадать с автоналогом?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире руководитель юридического бюро Progressor Данил Липатов. Следите за интервью в 13:00!
- До вступления в силу автоналога остается три с половиной месяца. Какие подводные камни могут скрываться за нововведением?
- Возможна ли ситуация двойного налогообложения в случае автолизинга?
- Чем может обернуться выкуп машины из лизинга и перерегистрация на другого члена семьи?
- Стоит ли все машины внутрисемейного пользования переписать до нового года на реальных пользователей?
- Может ли дележ имущества при разводе обернуться двойным налогом?
- Каковы шансы оспорить автоналог в суде?
- Из скольких частей состоит автоналог и как он будет взиматься?
- Кто платит налог при перепродаже автомобиля? Продавец или покупатель?
- Насколько щадящие налоги применяются к электромобилями?