Проект Rail Baltica оказался неподъемным для Латвии. Как достроить единую трассу, если у соседей нет денег? Момент истины наступит для всех? Почему Госконтроль наряду с Rail Baltica жестко раскритиковал программу строительства арендных домов в регионах?
Студия Postimees: шторм над Rail Baltica?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр инфраструктуры Владимир Свет. Следите за беседой в 12:30!
- Над Rail Baltica бушует шторм. В Латвии не могут достроить вокзал, терминал и мост. Проект превращается в заброшенный долгострой?
- По оценке госконтролера, цели Rail Baltica нереалистичны: сроки и бюджет расползаются. Какие выводы сделаны?
- Есть ли гарантии, что в Эстонии начатые стройки не будут заброшены?
- Куда будут вложены 200 млн евро, выделенные правительством Эстонии из средств продажи квот на выбросы СО2?
- В каком году можно будет доехать до Пярну и промежуточных остановок?
- Когда можно будет купить билет до Риги, Вильнюса или Варшавы?
- Почему в назначенный срок не был запущен поезд Тарту-Рига?
- Каковы перспективы железнодорожного сообщения с Хаапсалу?
- Госконтроль раскритиковал программу строительства арендных домов в регионах. Почему она не содействует мобильности рабочей силы и развитию предпринимательства?