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Студия Postimees: шторм над Rail Baltica?

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Проект Rail Baltica оказался неподъемным для Латвии. Как достроить единую трассу, если у соседей нет денег? Момент истины наступит для всех? Почему Госконтроль наряду с Rail Baltica жестко раскритиковал программу строительства арендных домов в регионах?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр инфраструктуры Владимир Свет. Следите за беседой в 12:30!

  • Над Rail Baltica бушует шторм. В Латвии не могут достроить вокзал, терминал и мост. Проект превращается в заброшенный долгострой?
  • По оценке госконтролера, цели Rail Baltica нереалистичны: сроки и бюджет расползаются. Какие выводы сделаны?
  • Есть ли гарантии, что в Эстонии начатые стройки не будут заброшены?
  • Куда будут вложены 200 млн евро, выделенные правительством Эстонии из средств продажи квот на выбросы СО2?
  • В каком году можно будет доехать до Пярну и промежуточных остановок?
  • Когда можно будет купить билет до Риги, Вильнюса или Варшавы?
  • Почему в назначенный срок не был запущен поезд Тарту-Рига?
  • Каковы перспективы железнодорожного сообщения с Хаапсалу? 
  • Госконтроль раскритиковал программу строительства арендных домов в регионах. Почему она не содействует мобильности рабочей силы и развитию предпринимательства?
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