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ТОП-10 Злые туристы, айсберг в океане и ЧП: самые читаемые зарубежные новости за 2024 год

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Фото статьи
Фото: Коллаж Rus.Postimees

Ближайшие соседи и далекие страны: мы составили рейтинг громких зарубежных новостей, которые активнее всего читались на Rus.Postimees в уходящем году. 

10. Жители Финляндии рекордно активно сообщают о подозрительной деятельности вблизи объектов инфраструктуры

Ответственность за защиту критической инфраструктуры лежит в первую очередь на ее владельцах. Иллюстративное фото.
Ответственность за защиту критической инфраструктуры лежит в первую очередь на ее владельцах. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Жители Финляндии ежегодно подают тысячи сообщений в полицию и другим властям о подозрительной деятельности, направленной против критически важной инфраструктуры. Количество обращений значительно возросло в начале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, и рост продолжается до сих пор.

9. В Латвии идет сбор подписей за запрет одной из крупнейших соцсетей

Флаг Латвии.
Флаг Латвии. Фото: Arvo Meeks

На портале общественных инициатив «Mana balss» начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы X (ранее известной как Twitter) в Латвии.

8. «Убирайтесь домой!»: в излюбленных эстонцами местах отдыха растет недовольство туристами

Акция протеста в Барселоне.
Акция протеста в Барселоне. Фото: LLUIS GENE

Наплыв туристов вывел людей на улицы в нескольких ведущих европейских странах. В Испании проходили антитуристические акции протеста, Амстердам «воспитывал» не умеющих себя вести приезжих, а Италия и Португалия решили ввести плату за посещение городов.

7. Москва угрожает Финляндии последствиями в связи с арестом российской собственности

Дмитрий Песков и Владимир Путин.
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: SERGEI ILNITSKI / AP / SCANPIX

Финляндия решила конфисковать более сорока российских объектов недвижимости. На такой шаг последовала ответная реакция со стороны Генпрокуратуры России.

6. Крушение самолета под Вильнюсом: обнародована запись переговоров пилотов с диспетчером

Обломки грузового самолета DHL на месте крушения возле Вильнюсского международного аэропорта, Литва, 25 ноября 2024 года.
Обломки грузового самолета DHL на месте крушения возле Вильнюсского международного аэропорта, Литва, 25 ноября 2024 года. Фото: Reuters/ScanPix

В интернете распространилась запись переговоров пилотов грузового самолета Boeing 737 компании DHL, разбившегося в Вильнюсе, с диспетчером незадолго до крушения самолета.

5. В соседней стране зарегистрированы эпидемии трех тяжелых заболеваний

Больной. Снимок иллюстративный.
Больной. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Рекордное число случаев аденовируса, микоплазмы и коклюша было зарегистрировано в этом году в Финляндии. Эти заболевания распространяются в особенности на западном побережье.

4. Жители России комментируют теракт в «Крокус Сити Холле», их сажают за решетку

Концертный зал «Крокус Сити Холл» после теракта.
Концертный зал «Крокус Сити Холл» после теракта. Фото: Maxim Shipenkov

Силовики РФ пришли к жителям разных российских городов из-за комментариев о теракте в «Крокус Сити Холле». Журналисты собрали известные прецеденты.

3. В Южном океане с места сдвинулось нечто по-настоящему гигантское

В настоящее время A23a - старейший и крупнейший айсберг.
В настоящее время A23a - старейший и крупнейший айсберг. Фото: British Antarctic Survey

Судоходство в районе Антарктики осложнено: крупнейший и старейший в мире айсберг A23a освободился из своей «ледовой ловушки» к северу от Южных Оркнейских островов и дрейфует на север, подхваченный антарктическим течением.

2. Видео〉 Русский добровольческий корпус утверждает, что взял в плен российских военных

Русский добровольческий корпус.
Русский добровольческий корпус. Фото: Madiyevskyy/UKRINFORM/SIPA

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» заявили, что пленили 25 солдат в ходе рейдов в Белгородскую и Курскую области. Белгородский проект «Пепел» считает видеоролик РДК постановочным.

1. Атака дронов на аэропорт Стокгольма парализовала работу авиации в столице Швеции

Дроны в небе. Фото иллюстративное.
Дроны в небе. Фото иллюстративное. Фото: Evgen Kotenko/SIPA/scanpix

В сентябре 2024 года атака дронов на аэропорт Стокгольма парализовала работу авиации в столице Швеции. Персонал диспетчерской вышки аэропорта Арланда поднял тревогу, когда увидел четыре дрона. Рейсы гражданской авиации сажали в Швеции в других аэропортах. Часть самолетов была вынуждена улететь в Данию, или в Финляндию. Один из самолетов, приземлившихся в соседнем аэропорте Скавсте, был встречен пожарными машинами.

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