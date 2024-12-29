ТОП-10 Злые туристы, айсберг в океане и ЧП: самые читаемые зарубежные новости за 2024 год

Ответственность за защиту критической инфраструктуры лежит в первую очередь на ее владельцах. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Leiniša/LETA

Жители Финляндии ежегодно подают тысячи сообщений в полицию и другим властям о подозрительной деятельности, направленной против критически важной инфраструктуры. Количество обращений значительно возросло в начале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, и рост продолжается до сих пор.

Флаг Латвии. Фото: Arvo Meeks

На портале общественных инициатив «Mana balss» начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы X (ранее известной как Twitter) в Латвии.

Акция протеста в Барселоне. Фото: LLUIS GENE

Наплыв туристов вывел людей на улицы в нескольких ведущих европейских странах. В Испании проходили антитуристические акции протеста, Амстердам «воспитывал» не умеющих себя вести приезжих, а Италия и Португалия решили ввести плату за посещение городов.

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: SERGEI ILNITSKI / AP / SCANPIX

Финляндия решила конфисковать более сорока российских объектов недвижимости. На такой шаг последовала ответная реакция со стороны Генпрокуратуры России.

Обломки грузового самолета DHL на месте крушения возле Вильнюсского международного аэропорта, Литва, 25 ноября 2024 года. Фото: Reuters/ScanPix

В интернете распространилась запись переговоров пилотов грузового самолета Boeing 737 компании DHL, разбившегося в Вильнюсе, с диспетчером незадолго до крушения самолета.

Больной. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock