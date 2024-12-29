Ближайшие соседи и далекие страны: мы составили рейтинг громких зарубежных новостей, которые активнее всего читались на Rus.Postimees в уходящем году.
ТОП-10 ⟩ Злые туристы, айсберг в океане и ЧП: самые читаемые зарубежные новости за 2024 год
10. Жители Финляндии рекордно активно сообщают о подозрительной деятельности вблизи объектов инфраструктуры
Жители Финляндии ежегодно подают тысячи сообщений в полицию и другим властям о подозрительной деятельности, направленной против критически важной инфраструктуры. Количество обращений значительно возросло в начале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину, и рост продолжается до сих пор.
На портале общественных инициатив «Mana balss» начат сбор подписей за ограничение или запрет деятельности платформы X (ранее известной как Twitter) в Латвии.
Наплыв туристов вывел людей на улицы в нескольких ведущих европейских странах. В Испании проходили антитуристические акции протеста, Амстердам «воспитывал» не умеющих себя вести приезжих, а Италия и Португалия решили ввести плату за посещение городов.
Финляндия решила конфисковать более сорока российских объектов недвижимости. На такой шаг последовала ответная реакция со стороны Генпрокуратуры России.
В интернете распространилась запись переговоров пилотов грузового самолета Boeing 737 компании DHL, разбившегося в Вильнюсе, с диспетчером незадолго до крушения самолета.
Рекордное число случаев аденовируса, микоплазмы и коклюша было зарегистрировано в этом году в Финляндии. Эти заболевания распространяются в особенности на западном побережье.
Силовики РФ пришли к жителям разных российских городов из-за комментариев о теракте в «Крокус Сити Холле». Журналисты собрали известные прецеденты.
Судоходство в районе Антарктики осложнено: крупнейший и старейший в мире айсберг A23a освободился из своей «ледовой ловушки» к северу от Южных Оркнейских островов и дрейфует на север, подхваченный антарктическим течением.
Бойцы «Русского добровольческого корпуса» заявили, что пленили 25 солдат в ходе рейдов в Белгородскую и Курскую области. Белгородский проект «Пепел» считает видеоролик РДК постановочным.
В сентябре 2024 года атака дронов на аэропорт Стокгольма парализовала работу авиации в столице Швеции. Персонал диспетчерской вышки аэропорта Арланда поднял тревогу, когда увидел четыре дрона. Рейсы гражданской авиации сажали в Швеции в других аэропортах. Часть самолетов была вынуждена улететь в Данию, или в Финляндию. Один из самолетов, приземлившихся в соседнем аэропорте Скавсте, был встречен пожарными машинами.