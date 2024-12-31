Пока вы режете салат «Оливье», открываете первую бутылку шампанского или пакуете подарки, мы подготовили для вас топ-10 самых читаемых статей за 2024 год, связанных с Эстонией и ЕС! Давайте вспомним их вместе.
Выбор читателей Rus.Postimees: топ-10 самых популярных статей за 2024 год
10. 9 мая: на площадях в Таллинне и Нарве тысячи людей отмечали День Европы, Ивангород вещал нарвитянам советские песни
9 мая по всей Эстонии с размахом отметили День Европы, посвященный миру, свободе и солидарности народов Европы. Кроме того, в этот день многие отправились на кладбища, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Rus.Postimees освещал происходящее в Таллинне, Тарту, Нарве и других городах нашей страны.
С 1 апреля 2024 года пенсии повысятся за счет индексации. Рост пенсий повлияет на использование не облагаемого подоходным налогом минимума у работающих пенсионеров. В связи с этим работающим пенсионерам следует пересмотреть заявление о не облагаемом налогом доходе.
В соответствии с постановлением Европейской комиссии от 29 июля, с 1 сентября этого года изменятся ограничения на объем емкостей для жидкостей, разрешенных к провозу в ручной клади, то есть в ручной клади можно будет провозить только жидкости в емкостях объемом до ста миллилитров.
С октября эстонским компаниям вновь выдаются транспортные разрешения, позволяющие перевозить несанкционированные товары в Россию и третьи страны через Россию.
Центр экологических инвестиций (KIK) и Департамент полиции и погранохраны (PPA) в сотрудничестве провели подводные исследования трех самых опасных затонувших объектов и обнаружили на одном из них до восьми килограммов ртути.
5. Переводить или не переводить: к какому мнению пришли в ЕС по поводу перехода на зимнее и летнее время
Еще несколько лет назад можно было с оптимизмом говорить о том, что вскоре жители ЕС перестанут ежегодно переводить стрелки часов. Однако в ближайшее время этого не случится: по крайней мере, в обозримом будущем эта тема не будет входить в число главных приоритетов ЕС.
Хутор Паюмяэ, одна из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, планирует 31 мая загрузить последний фургон, и на этом ферма прекратит производство и переработку молока.
В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами меда, который продается в немецких магазинах. Анализ образцов проводился в Тартуском научном парке в лаборатории Celvia - и его результаты оказались для Бернхарда Хойвеля шокирующими.
С 18 октября Россия закрыла транзит живого скота из Европейского союза в третьи страны из-за риска распространения катаральной лихорадки овец. Для эстонских скотоводов это означает, что они больше не смогут продавать племенной скот в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Казахстан.
1. Отказавшиеся надеть украинские ленты на параде в Нарве парни получили извещения об исключении из Кайтселийта
В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации «Молодые орлы» отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Чуть позже стало известно, что они получили извещения об исключили из организации, однако представитель «Молодых орлов» заявил, что официально ребята пока остаются в ней.