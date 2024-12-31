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Выбор читателей Rus.Postimees: топ-10 самых популярных статей за 2024 год

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Фото статьи
Фото: Коллаж Postimees

Пока вы режете салат «Оливье», открываете первую бутылку шампанского или пакуете подарки, мы подготовили для вас топ-10 самых читаемых статей за 2024 год, связанных с Эстонией и ЕС! Давайте вспомним их вместе.

10. 9 мая: на площадях в Таллинне и Нарве тысячи людей отмечали День Европы, Ивангород вещал нарвитянам советские песни

9 мая в Нарве.
9 мая в Нарве. Фото: Taavi Sepp

9 мая по всей Эстонии с размахом отметили День Европы, посвященный миру, свободе и солидарности народов Европы. Кроме того, в этот день многие отправились на кладбища, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне. Rus.Postimees освещал происходящее в Таллинне, Тарту, Нарве и других городах нашей страны.

9. С 1 апреля повысятся пенсии: работающим пенсионерам следует учитывать важный нюанс

Пожилые люди. Снимок иллюстративный.
Пожилые люди. Снимок иллюстративный. Фото: Meelis Meilbaum

С 1 апреля 2024 года пенсии повысятся за счет индексации. Рост пенсий повлияет на использование не облагаемого подоходным налогом минимума у работающих пенсионеров. В связи с этим работающим пенсионерам следует пересмотреть заявление о не облагаемом налогом доходе.

8. В очередной раз изменились правила провоза жидкости в ручной клади

Люди в аэропорту.
Люди в аэропорту. Фото: Jeff Topping

В соответствии с постановлением Европейской комиссии от 29 июля, с 1 сентября этого года изменятся ограничения на объем емкостей для жидкостей, разрешенных к провозу в ручной клади, то есть в ручной клади можно будет провозить только жидкости в емкостях объемом до ста миллилитров.

7. План провалился: в Эстонии вновь начали выдавать разрешения на перевозку товаров в Россию

Таможня. Иллюстративное фото
Таможня. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

С октября эстонским компаниям вновь выдаются транспортные разрешения, позволяющие перевозить несанкционированные товары в Россию и третьи страны через Россию.

6. Результаты исследования: на затонувшем в эстонских водах судне находится большое количество ртути

Водолаз. Снимок иллюстративный.
Водолаз. Снимок иллюстративный. Фото: Signe Oidekivi

Центр экологических инвестиций (KIK) и Департамент полиции и погранохраны (PPA) в сотрудничестве провели подводные исследования трех самых опасных затонувших объектов и обнаружили на одном из них до восьми килограммов ртути.

5. Переводить или не переводить: к какому мнению пришли в ЕС по поводу перехода на зимнее и летнее время

Лето в Пярну.
Лето в Пярну. Фото: Urmas Luik

Еще несколько лет назад можно было с оптимизмом говорить о том, что вскоре жители ЕС перестанут ежегодно переводить стрелки часов. Однако в ближайшее время этого не случится: по крайней мере, в обозримом будущем эта тема не будет входить в число главных приоритетов ЕС.

4. Известный производитель молочных продуктов закрывается. Что же случилось?

Владелец хутора Паюмяэ Вильяр Вейденберг.
Владелец хутора Паюмяэ Вильяр Вейденберг. Фото: Elmo Riig

Хутор Паюмяэ, одна из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, планирует 31 мая загрузить последний фургон, и на этом ферма прекратит производство и переработку молока.

3. ДНК-тест, сделанный эстонскими учеными, выявил масштабное мошенничество с медом

Мед. Снимок иллюстративный.
Мед. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами меда, который продается в немецких магазинах. Анализ образцов проводился в Тартуском научном парке в лаборатории Celvia - и его результаты оказались для Бернхарда Хойвеля шокирующими.

2. Россия запретила транзит племенного скота, эстонские фермеры потеряют миллионы евро

Коровы. Снимок иллюстративный.
Коровы. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh

С 18 октября Россия закрыла транзит живого скота из Европейского союза в третьи страны из-за риска распространения катаральной лихорадки овец. Для эстонских скотоводов это означает, что они больше не смогут продавать племенной скот в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Казахстан.

1. Отказавшиеся надеть украинские ленты на параде в Нарве парни получили извещения об исключении из Кайтселийта

Парни из организации «Молодые орлы».
Парни из организации «Молодые орлы». Фото: Ilja Smirnov

В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации «Молодые орлы» отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Чуть позже стало известно, что они получили извещения об исключили из организации, однако представитель «Молодых орлов» заявил, что официально ребята пока остаются в ней.

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