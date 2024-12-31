Выбор читателей Rus.Postimees: топ-10 самых популярных статей за 2024 год

Водолаз. Снимок иллюстративный. Фото: Signe Oidekivi

Центр экологических инвестиций (KIK) и Департамент полиции и погранохраны (PPA) в сотрудничестве провели подводные исследования трех самых опасных затонувших объектов и обнаружили на одном из них до восьми килограммов ртути.

Лето в Пярну. Фото: Urmas Luik

Еще несколько лет назад можно было с оптимизмом говорить о том, что вскоре жители ЕС перестанут ежегодно переводить стрелки часов. Однако в ближайшее время этого не случится: по крайней мере, в обозримом будущем эта тема не будет входить в число главных приоритетов ЕС.

Владелец хутора Паюмяэ Вильяр Вейденберг. Фото: Elmo Riig

Хутор Паюмяэ, одна из самых известных небольших органических ферм в Эстонии, планирует 31 мая загрузить последний фургон, и на этом ферма прекратит производство и переработку молока.

Мед. Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

В конце лета президент Европейской ассоциации профессиональных пчеловодов Бернхард Хойвель посетил Эстонию с 30 образцами меда, который продается в немецких магазинах. Анализ образцов проводился в Тартуском научном парке в лаборатории Celvia - и его результаты оказались для Бернхарда Хойвеля шокирующими.

Коровы. Снимок иллюстративный. Фото: Dmitri Kotjuh

С 18 октября Россия закрыла транзит живого скота из Европейского союза в третьи страны из-за риска распространения катаральной лихорадки овец. Для эстонских скотоводов это означает, что они больше не смогут продавать племенной скот в Узбекистан, Азербайджан, Грузию и Казахстан.

Парни из организации «Молодые орлы». Фото: Ilja Smirnov

В конце июня в Нарве прошел парад, посвященный Дню победы в Освободительной войне (1918-1920). Нескольких ребят из организации «Молодые орлы» отстранили от участия в параде за то, что они отказались надеть ленты с цветами украинского флага. Чуть позже стало известно, что они получили извещения об исключили из организации, однако представитель «Молодых орлов» заявил, что официально ребята пока остаются в ней.