Источник: экипаж Ту-154 в критической ситуации мог допустить ошибку

Он отметил, что, предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты, сообщает Газета.ru.

«Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу», — сказал источник.

По его словам, специалисты продолжают расшифровывать поднятые на поверхность бортовые самописцы. Первые официальные результаты расшифровки могут обнародовать в течение ближайших суток.