Эстония выступает за более широкое использование полученных из космоса данных

"Мы поддерживаем развитие установки оборудования на спутниках и разработку прикладного использования полученных со спутников данных как в союзных государствах, так и в трансграничных зонах, а также выступаем за то, чтобы данные достигали пользователей. Мы поддерживаем платформу спутниковых данных Copernicus, создающую условия для развития дистанционного монторинга и основанных на этом бизнес-модулей и форм предпринимательства. Эстония имеет при этом ряд очень специфических преимуществ — опыт десятилетиями проводившегося дистанционного монторинга и крепкую конкурентоспособность в сфере IT", - говорится в пояснительной записке MKM.

Эстония также за то, чтобы наряду с крупными предприятиями доступ к космической сфере получили и малые предприятия.

Согласно планам на 2016-2020 годы целями Эстонии в космической сфере являются развитие экспортного потенциала космических технологий, внедрение в стране программы дистанционного монторинга Земли Copernicus и спутниковой навигационной программы Galileo, а также продолжение развития вместе с партнерами космических наук.

Как отмечает министерство, основным вопросом по-прежнему остается вопрос рационального использования космического ресурса для общества и экономики. Mинистерство считает, что космос является частью бесценной глобальной сети, вовлекающей все больше и больше новых предприятий частного сектора и инвестиции в частный сектор.

"Данные — это как бы новая валюта, которая действует также и в сфере космоса. Самые крупные вызовы в космической сфере связаны с огромными данными, а именно с тем, как добывать сведения как из основанных на космосе источников, так и вне их, и стимулировать внедрение этих сведений таким образом, чтобы они по-прежнему были бы бесплатными", - говорится в пояснительной записке.

Новая Европейская космическая стратегия была опубликована 26 октября. Согласно стратегии, следует максимизировать космические льготы для общества и экономики, создать благоприятные условия для развития конкурентоспособности и инновативность космического сектора, укрепить автономность доступа и безопасного использования в обществе космических данных и усилить глобальную роль ЕС в качестве важной силы в космосе.