Впервые в истории НХЛ две команды одновременно выиграли 12 и более матчей подряд

Для «Блю Джекетс» гостевая победа над «Виннипегом» (5:3) стала 14-й подряд. Кипер победителей Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

«Уйалд» дома разобралась над «Айлендерс» (6:4). Для команды Брюса Бодро этот успех 12-й подряд. Впервые в истории НХЛ у двух команд одновременно длится серия из 12 и более побед кряду. 31 декабря «Блю Джекетс» и «Миннесота» играют друг с другом.

