Сотрудницу Ветеринарно-пищевого департамента признали «ненавистником животных года»

Организация удостоила Силлар этого титула за то, что ветеринар признала здоровой очень больную лошадь, страдавшую от дурного обращения своих хозяев, и не назначила им никакого наказания, сообщает rus.err.ee.

Лошадь, которую Элита Силлар признала здоровой. / Eesti Loomakaitse Selts

Союз защиты животных подал жалобу на действия чиновницы, указавшей в контрольном акте неверные сведения, генеральному директору департамента Индреку Халлисте, но последний не усмотрел недостатков в работе своей подчиненной.

"Другом животных 2016 года" был признан вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу за большой личный вклад в открытие в эстонской столице нового приюта для бездомных животных.