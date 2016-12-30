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Сотрудницу Ветеринарно-пищевого департамента признали «ненавистником животных года»

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Правление Союза защиты животных Эстонии признало главного специалиста ветеринарного центра Пярнуского уезда Элиту Силлар "ненавистником животных 2016 года".

Организация удостоила Силлар этого титула за то, что ветеринар признала здоровой очень больную лошадь, страдавшую от дурного обращения своих хозяев, и не назначила им никакого наказания, сообщает rus.err.ee

Лошадь, которую Элита Силлар признала здоровой. / Eesti Loomakaitse Selts

Союз защиты животных подал жалобу на действия чиновницы, указавшей в контрольном акте неверные сведения, генеральному директору департамента Индреку Халлисте, но последний не усмотрел недостатков в работе своей подчиненной.

"Другом животных 2016 года" был признан вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу за большой личный вклад в открытие в эстонской столице нового приюта для бездомных животных.

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