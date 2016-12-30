Смотрите: лучшие фотографии и видео за год от Postimees

Представляем вам победителей нескольких номинаций 2016 года.

Фотоновость

Обыск (I место). После убийства лидера преступного мира Николая Таранкова криминальная полиция проводила обыск его дома в Кадриорге. Через десять дней сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался знакомый семьи Таранкова. 15 сентября. / Фото: Эрик Прозес

СМС-переписка (II место). В объектив фотокамеры попала СМС-переписка кандидата в президенты Сийма Калласа и премьер-министра Таави Рыйваса, где они обсуждали решение EKRE голосовать во втором туре за Майлис Репс. / Фото: Юсс Саска

Тихий воскресный вечер на Тоомпеа после провала президентских выборов в коллегии выборщиков (III место). Юри Ратас и Майлис Репс после важного заседания руководства Центристской партии, за которым последовал переворот во власти партии. 25 сентября. / Фото: Лийс Трейманн

Бытовые фотографии

Клубничная ферма (I место). Украинские рабочие сажают клубнику в Тартумаа, в деревне Унипиха. 25 мая. / Фото: Тайро Луттер

Волнение (II место). Кандидат в президенты Яак Йыерюют за мгновение до выступления перед членами Свободной партии. 13 мая. / Фото: Эрик Прозес

Передышка (III место). В ночь на 16 мая на острове Пийрисаар произошел пожар, в результате которого огнем были полностью уничтожены три дома и деревянная церковь. Спасатели Ряпина, Тарту и Вярска смогли к утру локализовать пожар, но работы по тушению продолжались еще до обеда, поэтому пожарные могли позволить себе сделать и небольшую передышку. / Фото: Маргус Ансу

Спортивные фотографии

Николай Новоселовек заставил танцевать корейского спортсмена Пака Гён Ду (I место). 1/32 финала Олимпийских игр в Рио. 9 августа. / Фото: Тайро Луттер

Самый молодой победитель в истории X-Games показала мастер-класс дома (II место). В конце января взявшая золотую медаль в X-Games Келли Сильдару показала мастер-класс на фестивале в Нымме в начале марта. 4 марта. / Фото: Ээро Вабамяги

Нокаут (III место). В уже первом раунде турнира King of Kings эстонская спортсменка Андра Ахо (справа) нокаутировала финку Санни Нуминени. 17 сентября / Фото: Сандер Ильвест

Портрет

Портрет с зонтиком (I место). Министр образования Юрген Лиги в президентском саду 30 июня / Фото: Эрик Прозес

Бездомные беженцы (II место). Африканцы из Центра временного содержания Харку - выслать из страны их не могут, но и здесь находится у них нет прав. 28 апреля / Фото: Сандер Ильвест

Эрки Сависаар чувствует себя в лесу лучше, чем среди людей (III место). 13 января. / Фото: Сандер Ильвест



Видео:



Tveri vrakk Allikas: Postimees

Останки военного корабля "Тверь" (I место). Авторы: Лийс Трейманн и Мадис Вайкмаа.

Portreed kaksikutest Allikas: Postimees

Портрет эстонских двойняшек (II место). Автор: Эрик Прозес

Ringkäik presidendilossis Allikas: Postimees

Экскурсия по рабочим кабинетам президента (III место). Авторы: Мариан Высуметс и Ээро Вабамяги

Virgutusvõimlemine Vikerraadios Allikas: Postimees

Зарядка в радио-доме. Автор: Лийс Трейманн