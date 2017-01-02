Пьяный водитель на машине протаранил три автомобиля

Инцидент произошел в прошлую пятницу в 21 час, пишет Pärnu Postimees. По словам очевидца, который пожелал остаться анонимным, сначала мужчина выяснял отношения возле дома. «Потом возник ужасный скрип. Этот тип въехал на Opel в стоявший перед домом BMW, который отлетел в припаркованный Volkswagen, а тот в свою очередь в Ford».

После этого повреждения получила входная дверь дома.

Потом герой покинул место происшествия на своем автомобиле. «Он был очень пьян», - говорит свидетель.

Пресс-секретарь Ляэнаской префектуры Хейко Леэсмент подтвердил, что полиция получила вызов в 21 час о возможно пьяном водителе в волости Вяндра.

В полицию сообщили, что транспортом управляет пьяный мужчина, который весь день ездит кругами в одном районе. «Через несколько минут пришло сообщение о возникшем с этим водителем ДТП. По словам звонившего, в ДТП пострадали три припаркованные машины и виновник покинул место происшествия», - сказал Леэсмент.

Полицейские задержали 51-летнего водителя на участвовавшем в ДТП транспорте. Стражи порядка зафиксировали, что у водителя были признаки алкогольного опьянения. Для выяснения обстоятельств произошедшего начать производство.