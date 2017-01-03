Возмущенные читатели: почему на вокзале не работают туалеты?

Член правления обслуживающего Тартуский железнодорожный вокзал предприятия OÜ Transcom Invest Кристьян Ооло сказал, что 28 декабря была обнаружена серьезная поломка в насосной системе. Потребовалась починка как основного, так и зарасного насосов.

К сожалению, поломка произошла прямо перед новогодними праздниками, поэтому ремонт занимает больше времени, чем обычно, объясняет Ооло. Рассматривался вариант и покупки новых насосов, но их закупка займет еще больше времени. «Насосы будут исправлены и установлены к шестому января», - сказал Ооло.

Специалист по коммуникациям и маркетингу Elron Май Вахтрик сказала, что к ним не поступало жалоб по поводу закрытого туалета от пассажиров. Клиенты Elron могут воспользоваться туалетом в поезде.