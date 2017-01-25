Бортпроводники назвали десять самых раздражающих вопросов от пассажиров

Когда вылет по каким-то причинам задерживается, не стоит забывать, что такая ситуация неприятна не только пассажирам, но и экипажу. Поэтому бесполезно приставать к нему с вопросами «Почему мы еще не улетели?» — бортпроводники, скорее всего, знают не больше вас, передает The Daily Mail.

Выяснять у бортпроводницы меню с напитками — бесполезная трата времени. Просто посмотрите в карточку в кармане кресла.

Утрамбовывание тяжелых чемоданов в ящики для хранения багажа, расположенные над сиденьями, не является одной из прямых задач бортпроводников. Если вы приметесь поднимать свой багаж над головой, будьте уверены, вам помогут без дополнительных просьб с вашей стороны.

Еще одна раздражающая бортпроводников привычка пассажиров — игнорирование требований выключить гаджеты или перевести их в авиарежим перед взлетом лайнера. Отговорки вроде «Я включил его всего лишь на минуту» или «Когда я летал в прошлый раз, мне позволяли оставить его включенным. Почему?» — не работают.

Итак, вы уселись в свое кресло, но столкнулись с проблемой, которую вам поможет решить член экипажа. Ни за что не кричите: «Стюардесса!» Бортпроводницы больше не зовутся стюардессами — это устаревший термин с налетом сексизма. Чтобы не прослыть грубым и невоспитанным пассажиром, избегайте формулировки «принеси-ка мне!».

Требовать от бортпроводников присмотреть за вашими детьми за вас — неэтично: они и так следят за порядком в воздушном «детском саду». Вопросы о количестве алкоголя, которое вам дозволено выпить на борту, лишь задерживают работу экипажа. Поверьте, бортпроводники обязательно уведомят пассажира о том, что его алкогольная «норма» перевыполнена.

Не проситесь в туалет перед взлетом: это против правил, так что вас все равно не пустят. Постарайтесь проделать эти процедуры в аэропорту или терпеливо ждите, пока не окажетесь в воздухе.

Последнее — не заигрывайте с бортпроводниками, прося их улыбнуться. Поверьте, вы понятия не имеете, какой у них был день, неделя или даже последние два часа до встречи с вами. Задавайте вопросы по существу и максимально корректно — тогда и экипаж, и пассажиры проведут время в полете без лишних беспокойств.