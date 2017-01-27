Суббота, 28. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Samsung Galaxy S8 впервые показали на реальном фото

Rus.Postimees.ee
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Флагманы от компания Samsung являются одними из самых ожидаемых смартфонов, поэтому перед презентацией каждой новой модели в сети появляется огромное число утечек, слухов, шпионских фотографий и догадок. Когда речь заходит об утечках из мира мобильных технологий, одним из самых достоверных источников является знаменитый инсайдер Эван Бласс, известный под ником Evleaks.

Прошедшей ночью он опубликовал первую реальную фотографию готовящегося к анонсу Galaxy S8 и раскрыл несколько интересных подробностей, пишет 4pda.ru.

Samsung Galaxy S8

По данным Эвана Бласса, Samsung представит Galaxy S8 в двух версиях: с 5,8- и 6,2-дюймовым дисплеями. Экраны будут занимать 83% фронтальной стороны, но из-за необычной диагонали у них будет нестандартное соотношение сторон - 18,5:9. Кроме этого, обе модели получат загнутые по бокам дисплеи. На фотографии выше, как сообщается, запечатлен 6,2-дюймовый Galaxy S8 Plus. В целом аппарат похож на предшественника, но ряд изменений все же есть:

  • с передней стороны пропал логотип Samsung;
  • исчезла фирменная кнопка "Домой";
  • сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю сторону и находится справа от камеры;
  • разъём microUSB заменен на универсальный USB Type-C.

Разъем для наушников, как видно на фото, Samsung решила оставить. А вот стилуса, как сообщалось в последнее время, в смартфоне не будет. Похоже, эта опция останется особенностью линейки Note.

Смартфоны будут работать на Android Nougat "из коробки" и в зависимости от рынка поставляться с процессором Snapdragon 835 или Exynos (оба выполнены по 10-нм техпроцессу). Сообщается, что производительность вырастет на 11% в сравнении с Galaxy S7, графический процессор станет мощнее на 23%, а потребление энергии уменьшится на 20%. Объем оперативной памяти останется без изменений - 4 ГБ, а вот минимальный объем встроенной памяти будет достигать 64 ГБ. Заявлена поддержка карт microSD объемом до 256 ГБ. В 5,8-дюймовой модели разработчики установят аккумулятор емкостью 3 000 мАч, а в 6,2-дюймовой - 3 500 мАч.

Что касается камеры, то разрешение основной останется прежним - 12 мегапикселей, а вот "фронталка" будет 8-мегапиксельной (в Galaxy S7 - 5 Мп). Диафрагма объективов обеих камер - f/1,7. Для основной камеры появится новая функция визуального поиска. Например, можно будет выполнить поиск по сфотографированному тексту или же найти информацию в интернете по какому-либо товару.

Презентация новых флагманов Samsung, как сообщается, состоится 29 марта в Нью-Йорке. В продажу смартфоны поступят 21 апреля. Стоимость устройств в Европе станет на €100 выше в сравнении с прошлогодними флагманами - €799 за обычный Galaxy S8 и €899 - за Galaxy S8 Plus.

Стоит отметить, что несмотря на авторитет Эвана Бласса, опубликованная им фотография может оказаться очередной подделкой: на это указывает ошибка в логотипе на задней стороне смартфона (последняя буква в слове Samsung - не "G", а "S").

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАsamsung galaxy
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