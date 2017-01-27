Samsung Galaxy S8 впервые показали на реальном фото

Прошедшей ночью он опубликовал первую реальную фотографию готовящегося к анонсу Galaxy S8 и раскрыл несколько интересных подробностей, пишет 4pda.ru.

По данным Эвана Бласса, Samsung представит Galaxy S8 в двух версиях: с 5,8- и 6,2-дюймовым дисплеями. Экраны будут занимать 83% фронтальной стороны, но из-за необычной диагонали у них будет нестандартное соотношение сторон - 18,5:9. Кроме этого, обе модели получат загнутые по бокам дисплеи. На фотографии выше, как сообщается, запечатлен 6,2-дюймовый Galaxy S8 Plus. В целом аппарат похож на предшественника, но ряд изменений все же есть:

с передней стороны пропал логотип Samsung;

исчезла фирменная кнопка "Домой";

сканер отпечатков пальцев переместился на заднюю сторону и находится справа от камеры;

разъём microUSB заменен на универсальный USB Type-C.

Разъем для наушников, как видно на фото, Samsung решила оставить. А вот стилуса, как сообщалось в последнее время, в смартфоне не будет. Похоже, эта опция останется особенностью линейки Note.

Смартфоны будут работать на Android Nougat "из коробки" и в зависимости от рынка поставляться с процессором Snapdragon 835 или Exynos (оба выполнены по 10-нм техпроцессу). Сообщается, что производительность вырастет на 11% в сравнении с Galaxy S7, графический процессор станет мощнее на 23%, а потребление энергии уменьшится на 20%. Объем оперативной памяти останется без изменений - 4 ГБ, а вот минимальный объем встроенной памяти будет достигать 64 ГБ. Заявлена поддержка карт microSD объемом до 256 ГБ. В 5,8-дюймовой модели разработчики установят аккумулятор емкостью 3 000 мАч, а в 6,2-дюймовой - 3 500 мАч.

Что касается камеры, то разрешение основной останется прежним - 12 мегапикселей, а вот "фронталка" будет 8-мегапиксельной (в Galaxy S7 - 5 Мп). Диафрагма объективов обеих камер - f/1,7. Для основной камеры появится новая функция визуального поиска. Например, можно будет выполнить поиск по сфотографированному тексту или же найти информацию в интернете по какому-либо товару.

Презентация новых флагманов Samsung, как сообщается, состоится 29 марта в Нью-Йорке. В продажу смартфоны поступят 21 апреля. Стоимость устройств в Европе станет на €100 выше в сравнении с прошлогодними флагманами - €799 за обычный Galaxy S8 и €899 - за Galaxy S8 Plus.

Стоит отметить, что несмотря на авторитет Эвана Бласса, опубликованная им фотография может оказаться очередной подделкой: на это указывает ошибка в логотипе на задней стороне смартфона (последняя буква в слове Samsung - не "G", а "S").