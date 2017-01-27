Серена Уильямс вернула себе титул первой ракетки мира

Она потеснила на вершине мировой табели о рангах немку Анжелик Кербер, занимавшую первую строчку с сентября 2016 года. В Мельбурне Кербер завершила борьбу в четвертом раунде и не защитила звание победительницы первого в нынешнем сезоне турнира Большого шлема, пишет newsru.com.

Светлана Кузнецова смогла прибавить две позиции в новом рейтинге WTA, опубликованном в понедельник 30 января. Россиянка, дошедшая до четвертого раунда чемпионата Австралии, вернулась на восьмую строчку. Анастасия Павлюченкова благодаря выходу в четвертьфинал Australian Open переместилась с 27-го на 22-е место.

Победитель турнира в Мельбурне в мужском одиночном разряде 35-летний швейцарец Роджер Федерер поднялся с 17-й на 10-ю строчку обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидерство по-прежнему удерживает британец Энди Маррей.

Лучшим российским теннисистом стал Карен Хачанов, сохранивший 52-ю позицию. А вот Андрей Кузнецов опустился с 45-го места на 55-е.