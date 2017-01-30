Фото: депутат Таллиннского горсобрания подарил Калеву Калло намордник

«Стыдно, что городской столицей управляют люди, которым предъявлено уголовное обвинение. С Таллинна должна сойти тень коррупции, а темные сделки – исчезнуть. Хорошим зачином к этому стала бы смена руководства», - сказал член городской фракции соцдемов Ханно Матто.

В прошлый четверг фракция социал-демократов инициировала вотум недоверия председателю городского собрания Калеву Калло, в связи с тем, что последнему было предъявлено обвинение во взяточничестве.

Чтобы неудобную инициативу оппозиции поскорее задушить, Калев Калло в срочном порядке созвал внеочередное заседание горсобрания, которое состоится сегодня, 31 января. «Мы протестуем против подобного поведения председателя и считаем это попыткой надеть на оппозицию намордник и сорвать вотум недоверия», - заявил Матто.

Таллиннская фракция социал-демократов продолжит борьбу с коррупцией в Таллинне и призывает новое руководство Центристской партии присоединиться к этой борьбе.