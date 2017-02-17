Полиция разыскивает двух мужчин: а вы знаете, где они прячутся?

41-летний Алексей признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и уклоняется от отбывания наказания.

46-летний Томас признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и уклоняется от отбывания наказания.

Выдан орден на арест этих двух мужчин.

Полицейские нагрянули с проверкой по разным адресам, но месторасположение изображенных на фото людей до сих пор неизвестно.

Полиция просит всех, кто видел Алексея и Томаса, или знает, где они скрываются, позвонить по телефону 612 3000 или на короткий номер 112.